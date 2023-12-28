Ben Sulayem: "Pandemi döneminde yaptıklarından ötürü Liberty Media'ya borçlu olacağım"

Formula 1'in popülaritesi son yıllarda öyle bir artış gösterdi ki, belki de daha önce hiç bu kadar çok göz bu seriye çevrilmemişti.

Takvim, 2024 için 24 yarışlık rekor bir sayıya ulaşacak ve F1'e olan talep o kadar yüksek ki, programın halihazırda kapasitede olduğu düşünülmese bu sayı kolayca daha da artabilirdi.

Bu popülerlik patlaması Netflix'in F1 belgesel dizisi Drive to Survive'ın başarısına dayandırılabilir. Ancak dizi spora kazandırılan bu yeni izleyici kitlesini daha da geliştirme girişimlerini sürdürürken, Ben Sulayem Netflix'in tek odak noktası olamayacağı konusunda uyardı.

Ben Sulayem, "Bence mevcut başarımıza güvenemeyiz. Her zaman geleceği düşünmeliyiz."

"Formula 1, 74 yıldır varlığını sürdürüyor. Bu süre zarfında birçok aşamadan ve krizden geçti. Her zaman ayakta kaldı ve bugün her zamankinden daha güçlü görünüyor. Bu şekilde devam edebilmesi için Formula 1'in uyum sağlaması gerekiyor."

"İnsanları çekmek için sadece Netflix'e güvenemeyiz. Yeni nesil motor sporları hakkında bilgi edinmek istiyor. Eskisi gibi şeyler yapamazsınız." dedi.

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images The opening ceremony

Liberty, 2016'nın sonlarında F1'in ticari haklarını devraldı ve seriye pandemi döneminde başarılı bir şekilde rehberlik ederek o tarihten itibaren dikkat çekici bir şekilde büyüterek yönetti.

Ancak, FIA bunun için Liberty'ye her zaman 'borçlu' olacak olsa da, Ben Sulayem uyum sağlamanın anahtar nokta olduğunu bir kez daha vurguladı.

Ben Sulayem, "Pandemi sırasında yaptıkları harikaydı. Onlara her zaman borçlu olacağım."

"Onlara borçlu olduğumuzu biliyoruz, bu çok açık. Ancak Formula 1'in yeni zorluklara uyum sağlaması gerekecek."

"On yıl önceki zorluklar ile bugünküler tamamen farklı. İş modelimizi geliştirmek zorundayız ve eminim ki FIA da güçlü olduğu sürece bu uzun, çok uzun bir süre devam edecektir." dedi.

F1'in kendisinin de 2023 Las Vegas Grand Prix'si organizatörü olarak hizmet vermesi Liberty yönetimindeki seri için yeni bir atılım olarak görüldü.