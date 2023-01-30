Ben Sulayem, mektubuna cevap vermediği İngiliz parlamenterlerin eleştirisi altında

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Liberal Demokrat Parti üyesi Paul Scriven, kısa süre önce Ben Sulayem'e bir mektup yazarak hem FIA'nın sürücülere politik meseleler hakkında konuşma yasağı getirmesi, hem de başkanın geçen yıl gönderilen diğer mektuplara yanıt vermemesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Bir kopyası Motorsport.com tarafından görülen mektupta Lord Scriven, geçen Mart ayında FIA'ya mektup yazarak Körfez ülkelerindeki F1 yarışlarının insan hakları üzerindeki etkilerinden duydukları rahatsızlığı dile getiren 90 milletvekilinden biri olduğunu ve bunun bir spor yıkama olduğunu düşündüklerini belirtiyor.

Ben Sulayem'den hiçbir yanıt alamayan Lord Scriven son mektubunda bu durumdan ne kadar rahatsız olduğundan da söz etti."

Scriven'in son mektubunda, "Bu mektubun size ulaşmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama hala yanıt verme nezaketini göstermediniz."

"Ciddi endişelerimize yanıt vermemeniz son derece nezaketsiz ve profesyonelce değil."

"Neden parlamenterleri görmezden gelebileceğinizi düşünüyorsunuz? İnsan hakları ve FIA'nın politikaları konusunda dile getirilen endişelerin inceleme dışı kalması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?

"Size kamu yararına olan endişelerimizi dile getirmek için yazdık ve FIA'dan açıklık ve şeffaflık bekliyoruz. Bu açıklığın sağlanması adına 16 Mart 2022 tarihli mektubumuza bir yanıt almayı bekliyor, bu mektubu da şeffaflık ve kamu yararı adına açık hale getiriyorum." ifadeleri yer aldı.

Mektupta ayrıca FIA'nın kısa bir süre önce sürücülerin siyasi açıklamalar yapmasını yasaklayan ve Lord Scriven'ın belirli kişileri hedef aldığını düşündüğü hamlesiyle ilgili endişeler de dile getirildi.

Scriven, "FIA'nın, F1'e ev sahipliği yapan ülkeleri adaletsizlik konusundaki incelemelerden korumaya hizmet edecek bir politika olarak, F1 pilotlarının siyasi açıklamalar olarak kabul ettiğiniz konularda konuşmalarını engelleme kararını büyük bir endişeyle karşıladım."

"Bu politikanın, başta Bahreyn ve Suudi Arabistan olmak üzere insan hakları karnesi berbat olan ülkelerle ilgili yorumları bu yozlaşmış ve istismarcı rejimler tarafından şüphesiz iyi karşılanmayacak olan en açık sözlü pilotunuz Sir Lewis Hamilton'ı hedef aldığı benim için çok açık." ifadelerini kullandı.

Lord Scriven, Ben Sulayem'e bir mektup yazmanın yanı sıra, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da FIA'dan yanıt alamadığına dair paylaşımlarda bulundu.

Ben Sulayem'in geçen yılki çabaları için FIA çalışanlarına teşekkür ettiği bir tweet'i alıntılayarak cevap veren Scriven, "Bizi görmezden gelmek yerine Mart 2022'de size insan hakları konusunda mektup yazan 90 Avrupalı Parlamentere cevap verme nezaketinde bulunsaydınız bu daha etkili olurdu!"



