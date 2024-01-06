Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ben Sulayem: "Liberty Media, bir gün F1'i satabilir fakat FIA hep burada olacak"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, eleştirilere rağmen FIA'ya arka çıkıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, gridde

FIA Başkanlığı görevini Jean Todt'dan devralan Mohammed Ben Sulayem, şimdiye kadar yaptıklarıyla büyük tartışma konusu oldu.

Ben Sulayem, geçmişteki başkanlara kıyasla F1'in aldığı kararlara daha fazla dahil oluyor ve yaptığı açıklamalar ya da attığı adımlar sporun sahibi Liberty Media'nın tepkisini çekiyor.

Fakat Ben Sulayem, FIA'yı savunuyor ve spor için önemini vurguluyor.

Motorsport Magazine'e şöyle diyor: "Kesinlikle emin olduğum bir şey var; uyandığınızda FIA'nın artık orada olmadığı bir gün asla olmayacak."

"Diğer taraflar için durum farklı."

"Liberty Formula 1'i başka birine satabilir ve yönetim el değiştirebilir. Fakat FIA hep burada kalacak. Liberty'ye saygım var, onlar kâr etmek için buradalar. Ancak sorumluluklarımızı ve görevlerimizi de biliyoruz."

"Pozisyonumu netleştirmek istiyorum. Ben kimsenin işine karşı değilim. Burada (F1) para kazanmak için orada olan insanlar var. Sahip olduğumuz her ürün, her sponsor, her işbirlikçi... herhangi bir getirisi varsa yatırım yapıyorlar. Kimse hiçbir şeyi karşılıksız yapmaz. FIA olarak onlarla aramızdaki fark, bizim kâr etme işinde olmamamız."

"Bazı insanlar FIA ve Liberty Media'nın ayrılığından bahsediyor ama bunu söylerken ne hakkında konuştukları konusunda hiçbir fikirleri yok."

"Gerçekten büyük üreticilerin, bu şampiyonaları düzenleyici bir kurum olmadan yürütmeye karar vereceklerini mi düşünüyorlar? Birilerinin bu işe gerçekten para yatıracağını mı düşünüyorlar? Bunun kimin kazanacağının önceden bilindiği başka bir güreş türü haline gelmesini mi istiyorsunuz? Birilerinin para yatırdığı ve kuralları kendilerine göre değiştirdiği bir yer mi olsun burası?"

"Hayır tabii ki. Önce net kurallar olmalı, sonra para yatırmalısınız. Evet, bu bir gösteri. Fakat kuralları olan, FIA'nın adil ve düzgün şekilde yönettiği bir gösteri."

"Gerisi size, takımınıza ve sürücünüze kalmış."

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Red Bull: "Çarpışma testini ilk seferde geçseydik, o zaman sorun olurdu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Formula 1

Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor Rueda, Ferrari'nin F1 projesinden ayrılıyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

MotoGP

Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Formula 1

Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek" Lambiase: "Verstappen ve Red Bull istediği sürece ortaklığımız devam edecek"

Son Haberler

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

F1 Formula 1

Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut" Horner: "RB20 için hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar mevcut"

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

F1 Formula 1

Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi? Sosyal medyada Stake'in renk düzeni için bir ipucu mu verildi?

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

F1 Formula 1

Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok" Jordan: "Diğerlerinin Red Bull'u 2024'te yakalama şansı yok"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

F1 Formula 1

Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik" Kravitz: "2023'te 'kendinden emin' bir Wolff liderliği göremedik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol