Ben Sulayem: "Liberty Media, bir gün F1'i satabilir fakat FIA hep burada olacak"
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, eleştirilere rağmen FIA'ya arka çıkıyor.
FIA Başkanlığı görevini Jean Todt'dan devralan Mohammed Ben Sulayem, şimdiye kadar yaptıklarıyla büyük tartışma konusu oldu.
Ben Sulayem, geçmişteki başkanlara kıyasla F1'in aldığı kararlara daha fazla dahil oluyor ve yaptığı açıklamalar ya da attığı adımlar sporun sahibi Liberty Media'nın tepkisini çekiyor.
Fakat Ben Sulayem, FIA'yı savunuyor ve spor için önemini vurguluyor.
Motorsport Magazine'e şöyle diyor: "Kesinlikle emin olduğum bir şey var; uyandığınızda FIA'nın artık orada olmadığı bir gün asla olmayacak."
"Diğer taraflar için durum farklı."
"Liberty Formula 1'i başka birine satabilir ve yönetim el değiştirebilir. Fakat FIA hep burada kalacak. Liberty'ye saygım var, onlar kâr etmek için buradalar. Ancak sorumluluklarımızı ve görevlerimizi de biliyoruz."
"Pozisyonumu netleştirmek istiyorum. Ben kimsenin işine karşı değilim. Burada (F1) para kazanmak için orada olan insanlar var. Sahip olduğumuz her ürün, her sponsor, her işbirlikçi... herhangi bir getirisi varsa yatırım yapıyorlar. Kimse hiçbir şeyi karşılıksız yapmaz. FIA olarak onlarla aramızdaki fark, bizim kâr etme işinde olmamamız."
"Bazı insanlar FIA ve Liberty Media'nın ayrılığından bahsediyor ama bunu söylerken ne hakkında konuştukları konusunda hiçbir fikirleri yok."
"Gerçekten büyük üreticilerin, bu şampiyonaları düzenleyici bir kurum olmadan yürütmeye karar vereceklerini mi düşünüyorlar? Birilerinin bu işe gerçekten para yatıracağını mı düşünüyorlar? Bunun kimin kazanacağının önceden bilindiği başka bir güreş türü haline gelmesini mi istiyorsunuz? Birilerinin para yatırdığı ve kuralları kendilerine göre değiştirdiği bir yer mi olsun burası?"
"Hayır tabii ki. Önce net kurallar olmalı, sonra para yatırmalısınız. Evet, bu bir gösteri. Fakat kuralları olan, FIA'nın adil ve düzgün şekilde yönettiği bir gösteri."
"Gerisi size, takımınıza ve sürücünüze kalmış."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Mohammed Ben Sulayem, FIA President
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