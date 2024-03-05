Ben Sulayem, Las Vegas pistine onay verilmesini engellemeye çalışmış!

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, 2023 Formula 1 sezonunda bir yarışa müdahalede bulunduğu gerekçesiyle soruşturma altına alındı. BBC'ye göre bu yarış Suudi Arabistan Grand Prix'siydi.

FIA etik komitesinden bir uzman tarafından hazırlanan yeni bir raporda ise başka iddialar gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre Sulayem, geçen yıl federasyon yetkililerine, Las Vegas pistinin güvenlik onayından geçmemesinin bir yolunu bulmaları talimatı verdi.

Söz konusu kaynak "FIA başkanı tarafından yarış hafta sonundan önce pistin onaylamasını engelleyecek sorunlar bulma talimatı verilen" bir yöneticinin kendisiyle temasa geçtiğini belirtiyor.

F1 Las Vegas signage Fotoğraf: Erik Junius

Aynı kaynağa göre amaç "pistteki eksiklikler bulmak ve lisansı vermemek"ti.

Görünüşe bakılırsa pistteki sorunlar, gerçekte var olup olmadıklarına bakılmaksızın tespit edilecekti. Kaynak, bu görevin belirli bir yetkiliye verildiğini de sözlerine ekledi ve görüşme sırasında orada bulunan iki kişinin daha ismini verdi.

Fakat Las Vegas pistinde herhangi bir sorun tespit edilmedi ve bu sayede piste gerekli lisans verildi.

BBC Sport, FIA etik komitesi uzmanının raporunda adı geçen yetkililerin isimlerini biliyor fakat bunları paylaşmıyor. Fakat diğer yetkililerin bu olayları kaynaktan biraz daha farklı hatırladıklarını belirtiyor.

Ben Sulayem'in Las Vegas pistinin onaylanmasını engellemeye çalışmasının nedeni bilinmiyor ancak aynı tarihlerde FIA başkanı ile Formula 1'in sahibi Liberty Media arasında, Formula 1'den federasyona daha fazla ödeme yapılmasını sağlamaya çalıştıkları yönünde iddialar vardı.

Ticari hak sahibi şu anda FIA'ya yılda yaklaşık 40 milyon dolar ödüyor.