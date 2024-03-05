Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Ben Sulayem, Las Vegas pistine onay verilmesini engellemeye çalışmış!

FIA Başkanı Muhammed ben Sulayem'in geçen yıl Las Vegas pistinin onaylanmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Jake Grant / Motorsport Images

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, 2023 Formula 1 sezonunda bir yarışa müdahalede bulunduğu gerekçesiyle soruşturma altına alındı. BBC'ye göre bu yarış Suudi Arabistan Grand Prix'siydi.

FIA etik komitesinden bir uzman tarafından hazırlanan yeni bir raporda ise başka iddialar gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre Sulayem, geçen yıl federasyon yetkililerine, Las Vegas pistinin güvenlik onayından geçmemesinin bir yolunu bulmaları talimatı verdi.

Söz konusu kaynak "FIA başkanı tarafından yarış hafta sonundan önce pistin onaylamasını engelleyecek sorunlar bulma talimatı verilen" bir yöneticinin kendisiyle temasa geçtiğini belirtiyor.

F1 Las Vegas signage

F1 Las Vegas signage

Fotoğraf: Erik Junius

Aynı kaynağa göre amaç "pistteki eksiklikler bulmak ve lisansı vermemek"ti.

Görünüşe bakılırsa pistteki sorunlar, gerçekte var olup olmadıklarına bakılmaksızın tespit edilecekti. Kaynak, bu görevin belirli bir yetkiliye verildiğini de sözlerine ekledi ve görüşme sırasında orada bulunan iki kişinin daha ismini verdi.

Fakat Las Vegas pistinde herhangi bir sorun tespit edilmedi ve bu sayede piste gerekli lisans verildi.

BBC Sport, FIA etik komitesi uzmanının raporunda adı geçen yetkililerin isimlerini biliyor fakat bunları paylaşmıyor. Fakat diğer yetkililerin bu olayları kaynaktan biraz daha farklı hatırladıklarını belirtiyor.

Ben Sulayem'in Las Vegas pistinin onaylanmasını engellemeye çalışmasının nedeni bilinmiyor ancak aynı tarihlerde FIA başkanı ile Formula 1'in sahibi Liberty Media arasında, Formula 1'den federasyona daha fazla ödeme yapılmasını sağlamaya çalıştıkları yönünde iddialar vardı.

Ticari hak sahibi şu anda FIA'ya yılda yaklaşık 40 milyon dolar ödüyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak" Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Formula 1

Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor" Vasseur: "Hamilton, Ferrari ile şampiyon olabileceğini düşünüyor"

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

Formula 1
Bahreyn GP

Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak Marko, Verstappen'in ayrılmasına engel olmayacak

Son Haberler

Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler Red Bull'dan, Perez'in sezon başlangıç performansına övgüler

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak" Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"

Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

MGP MotoGP
Katar GP

Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor" Brivio: "Trackhouse, MotoGP ve NASCAR arasında iyi bir birleşim fırsatı sunuyor"

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti Pilotlar, pit yolu karmaşasına rağmen delta zamanı çözümünde birleşti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye