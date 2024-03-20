Ben Sulayem, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor

Formula 1'deki ana tartışma konularından birisi de FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in geleceği gibi görünüyor.

FIA başkanına yönelik iddialar arasında Las Vegas GP'nin gerçekleşmemesi adına piste onay verilmemesi için FIA yetkililerine emir vermesi var.

FIA etik komitesi şu anda konuyu inceliyor FAKAT Mohammed ben Sulayem kendisini suçlu görmüyor.

Ben Sulayem, "Piste verilen onay, FIA başkanı tarafından imzalandı."

"O belgede benim imzam var ve yarış gerçekleşti. Hayır diyebilirdim ama ekibim her şeyin güvenli olduğunu teyit etti."

"Ben de bir yarışçıyım, yarışçıların ve etraflarındaki insanların güvenliğini, personelin ve görevlilerin güvenliğini önemsiyorum."

"Eğer 'hayır' demiş olsaydım, Formula 1 için felaket olurdu. Fakat yasal olarak bu yapılabilirdi, buna hakkım vardı."

"Farklı görevlerimiz olabilir fakat hepimiz aynı gemideyiz ve sporun batmasına izin veremeyiz." dedi.

FIA'ya yapılan bir diğer ihbara göre Ben Sulayem, 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya verilen cezayı bozmak için müdahalede bulundu.

Şu anda her iki konu da FIA tarafından soruşturuluyor.