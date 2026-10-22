Formula 1 Amerika GP

Ben Sulayem: "Katar ve Abu Dhabi tehlikeli olsa, çocuklarım şu an orada olur muydu?"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Katar ve Abu Dhabi yarışlarının gerçekleşeceğini doğruladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:08

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Mohammed ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, sezonun son bölümünün planlandığı şekilde tamamlanacağından emin olduğunu belirterek Katar ve Abu Dhabi Grand Prix’lerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Mohammed Ben Sulayem, “Bölgede her şey sakin. Çocuklarım şu anda orada. Sizce herhangi bir şüphem olsaydı onları orada bırakıp bugün sizinle birlikte burada olur muydum?"

"Bugün söyleyebileceğim tek şey şu: Katar ve Abu Dhabi'de durum tamamen güvenli. Her iki yarış da gerçekleştirilecek."

"Kararlarımızı sağduyu çerçevesinde alıyoruz. Çalışanlarımızı, pilotlarımızı veya görevlilerimizi riskin çok yüksek olduğunu düşündüğümüz hiçbir yere göndermeyiz." dedi.

Ben Sulayem, yarışın tehlikeye girmesi halinde ise bir B planı hazırlığında olduklarını da ekledi.

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- Motorsport.com Ekibi

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