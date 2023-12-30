Ben Sulayem: "Karting maliyetlerini düşürmek istiyoruz"

Motor yarışları pahalı bir sektör olarak bilinir ve genç pilot adaylarının Formula 1'e yükselme şansı elde edebilmeleri için önemli miktarda mali desteğe ihtiyaçları vardır.

Aralarında üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen ve yedi kez şampiyonluk kazanan Lewis Hamilton'ın da bulunduğu bugün F1'de yarışan sürücülerin çoğu kart yarışlarında başladı ve sporun efsaneleri olarak ortaya çıkmak için merdiveni tırmandı.

Mali yükü hafifletmek için karting maliyetlerini düşürmeye kararlı olan Ben Sulayem, giriş seviyesi kategorisinin tüm disiplinlerinde basitleştirilmiş teknoloji ve standartlaştırılmış kurallar hedefliyor.

Motorsport-Total.com'a göre Ben Sulayem, şunları söyledi: "Kim 10 yaşındaki çocuğu için [sezon başına] 275.000 euro ödemeyi göze alabilir? Bu mümkün değil."

"Karting çok pahalı. Bu nedenle gereklilikleri standartlaştırmak ve böylece maliyetleri düşürmek istiyoruz. Motor sporlarının geliştiğini görmek istiyoruz."

"Formula 1, Formula 2 ve Formula 3'teki tüm sürücüler kartingden geliyor. Bizim de buradan başlamamız gerekiyor."

Ben Sulayem, motor yarışlarının futbola kıyasla çok karmaşık bir girişim olmasından yakınarak, daha basit bir hale getirme arzusunu yineledi.

"Futbol çok basit bir spor."

"Her iki tarafta on bir oyuncu ve bir toptan oluşan basit kurallar var. Ama bizde çok farklı kurallar var ve ben bunu değiştirmek istiyorum."