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Ben Sulayem: "Kalbimiz Türkiye ile"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yayınladığı bir mesajla, düşüncelerinin Türkiye ile birlikte olduğunu söyledi.

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Ben Sulayem: "Kalbimiz Türkiye ile"
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Ülkemiz oldukça zor bir gün geçiriyor. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı, insanlar enkaz altında kaldı.

Saatler sonra yine benzer şiddette büyük bir deprem daha oldu. Şu anda onlarca insan enkaz altında kurtarılmayı bekliyor, yaralı sayısı her geçen saat artıyor.

Geçtiğimiz saatlerde Stefano Domenicali, bir mesaj yayınlayarak Türkiye'ye olan desteğini dile getirmişti.

Şimdi ise FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'den benzer bir mesaj geldi.

Sulayem, "Düşüncelerimiz Türkiye'deki korkunç depremin kurbanları, aileleri ve ülkedeki tüm dostlarımızla birlikte."

"Kalplerimiz onlarla." dedi.

Öte yandan Esteban Ocon da sosyal medyadan Türk bayrağı emojisi paylaşarak desteğini dile getirdi. Fakat diğer pilotlardan herhangi bir paylaşım gelmedi.

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