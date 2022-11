Ben Sulayem, kadın sürücü sayısını arttırmak için planlanan değişikliklerden bahsetti

Financial Times ve Motorsport Network ortaklığında düzenlenen bir panelde konuşan Ben Sulayem, çeşitliliği arttırmak için üst düzey çaba sarf ettiklerini bir kez daha tekrarladı.

FIA'nın amacı, kadınlara W Series gibi sadece kadın pilotların yarışabildiği serilerin de ötesinde, özellikle de alt serilerde şans tanınmasını sağlayabilmek.

Bu sürecin bir parçası olarak tek koltuklu serilerde hem erkeklerin hem de kadınların eşit şekilde yarışmasına izin vermesini istediğini söyleyen Ben Sulayem, kısa vadede değişiklik yapmayı planlamasa da, serilerin yeni şasilere geçtiği sezonların bu konuda bir fırsat sunduğunu düşünüyor.

Ben Sulayem "Dünyanın her yerinde inanılmaz yetenekler mevcut. Peki bu isimlerin veya bir kadın pilotun yükselme şansı var mı? Hayır."

"Kadınlarla ilgili teknik departmanımızla bolca konuşuyoruz. Bir Formula 4 aracını sürmek kadınlar için kolay olabilir ama Formula 2 ve Formula 3 fiziksel olarak daha zor seriler. O halde ne yapmalıyız?"

"Sorun bizde, dolayısıyla çözüm de bizde. Teknik departmanımızla konuştum, yakında araçlar her iki cinsiyetin de fiziksel özelliklerine uymak zorunda olacak. Bu roket bilimi değil."

"Bu konuda başarılı olabilmemiz şasi üreticilerine bağlı, onları zorlayacağız, aksi takdirde ilerleyemeyiz. Çeşitliliğe ihtiyacımız var, bir adım atabilecek durumdayken bunu yapmalıyız." dedi.

The FIA is likely to work to make power steering mandatory for F3 and F2 cars

