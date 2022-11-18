Ben Sulayem, kadın sürücü sayısını arttırmak için planlanan değişikliklerden bahsetti

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Financial Times ve Motorsport Network ortaklığında düzenlenen bir panelde konuşan Ben Sulayem, çeşitliliği arttırmak için üst düzey çaba sarf ettiklerini bir kez daha tekrarladı.

FIA'nın amacı, kadınlara W Series gibi sadece kadın pilotların yarışabildiği serilerin de ötesinde, özellikle de alt serilerde şans tanınmasını sağlayabilmek.

Bu sürecin bir parçası olarak tek koltuklu serilerde hem erkeklerin hem de kadınların eşit şekilde yarışmasına izin vermesini istediğini söyleyen Ben Sulayem, kısa vadede değişiklik yapmayı planlamasa da, serilerin yeni şasilere geçtiği sezonların bu konuda bir fırsat sunduğunu düşünüyor.

Ben Sulayem "Dünyanın her yerinde inanılmaz yetenekler mevcut. Peki bu isimlerin veya bir kadın pilotun yükselme şansı var mı? Hayır."

"Kadınlarla ilgili teknik departmanımızla bolca konuşuyoruz. Bir Formula 4 aracını sürmek kadınlar için kolay olabilir ama Formula 2 ve Formula 3 fiziksel olarak daha zor seriler. O halde ne yapmalıyız?"

"Sorun bizde, dolayısıyla çözüm de bizde. Teknik departmanımızla konuştum, yakında araçlar her iki cinsiyetin de fiziksel özelliklerine uymak zorunda olacak. Bu roket bilimi değil."

"Bu konuda başarılı olabilmemiz şasi üreticilerine bağlı, onları zorlayacağız, aksi takdirde ilerleyemeyiz. Çeşitliliğe ihtiyacımız var, bir adım atabilecek durumdayken bunu yapmalıyız." dedi.

The FIA is likely to work to make power steering mandatory for F3 and F2 cars Photo by: Dutch Photo Agency

Ben Sulayem herhangi bir teknik ayrıntıdan bahsetmedi, ancak FIA'nın ilk atacağı adım muhtemelen F3 ve F2'de hidrolik direksiyon kullanımının zorunlu hale getirilmesi olacak; nitekim direksiyon desteğinin olmaması uzun zamandır kadın sürücülerin tercih edilmemesinde rol oynuyor.

Kadın pilotlara yardımcı olmak için başlatılan More than Equal kampanyasında yer alan eski F1 pilotu David Coulthard da konuyla ilgili yeniden düşünme zamanının geldiğini hissettiğini söyledi.

Coulthard, "Bir F1 aracı yüksek miktarlarda G kuvveti üretir, bu da boynunuzu, iç organlarınızı ve sizi etkiler. Ancak saatte 250 km hızla 4G'yi çekerken direksiyonu çevirme işlemi zor değil, çünkü hidrolik direksiyonunuz var.

"Ancak F2 ve F3'te hidrolik direksiyon yok. Bunlar inanılmaz derecede zor."

"Williams'ta test pilotuyken direksiyonu Nigel Mansell gibi çeviremiyordum. Yeterince güçlü değildim. Yani benim sınırlamam, arabaya ne kadar direksiyon çevirebileceğimdi."

"Dolayısıyla, sadece yeteneklerin gelişmesine yardımcı olmaktan öteye gitmemiz ve bu besleyici formüllerdeki zihniyeti de değiştirmemiz gerekiyor."

"Bunu zamana yayarak yapacağız. Eğer hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir şey değişmez. Bu yüzden bir şeyler yaparak bir şeyleri değiştireceğiz." dedi.

Orta Doğu etkisi hakkında

Ben Sulayem, "F1'in son birkaç yılda Orta Doğu'da beklentilerin ötesine geçtiğine şüphe yok."

"FOM'u COVID sırasında yaptığı bir şey için öveceğimi söyleyebilirim. Finansmanı kesmek yerine yatırım yapmaya devam ettiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum."

"Ama bundan daha fazlası var; Orta Doğu'nun en önemli hava yolları şirketlerinden olsun, diğer petrol şirketlerinden olsun büyük destek görüyor ve sponsorlar kazanıyoruz."

"İstemediğimiz şey sporun bir sirke dönmesi. Sirkler hafta sonu için buraya gelir, gider, ardında herhangi bir iz ya da varlık bırakmaz. Bizim için durum böyle değil."

"Örneğin bu bölgede başarılı bir karting şampiyonası mevcut; tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika tek bir yerde buluşuyor. Şampiyonada 170'in üzerinde sürücümüz bulunuyor." dedi.