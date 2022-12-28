Ben Sulayem, Japonya GP'de yaşananlardan ötürü Gasly'den özür dilemiş

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Mohammed Ben Sulayem, özellikle Formula 1'de yaşananlardan ötürü çok zor bir dönemde FIA Başkanlığı görevini üstlendi.

Geride kalan ilk yılında, nispeten iyi işlere imza atan Sulayem'in hemen hemen herkesle sıkı bağları olduğu görülebiliyor. Benzer durum F1 pilotlarıyla olan ilişkisi için de geçerli.

RacingNews365 ile yaptığı röportajda Sulayem, F1 pilotlarıyla yakın bir bağ kurmaya çalıştığına vurgu yaptı.

Örnek olarak Japonya Grand Prix'sinde piste giren çekiciyi işaret etti ve yarışın ardından, neredeyse bu çekiciye çarpmak üzere olan AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly ile görüşerek, ondan özür dilediğini belirtti.

Sulayem, "Ben de bir zamanlar sürücüydüm, bu yüzden zaman zaman yaşadıkları hayal kırıklıklarını anlayabiliyorum."

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, is interviewed Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yirmi yıldır ralli yapıyorum, ben de hakemlerle sorunlar yaşadım, ben de çok sayıda kaza gördüm ve önüme araçların çıktığı çeşitli durumlarda bulundum. Tüm bunlar nedeniyle kaybettiğim zamanlar dahi oldu."

"Yarım saat ya da bir saat boyunca sinirlenen ve hislerini dışa vuran sürücüleri gayet iyi anlayabiliyorum çünkü ben de onların tarafındaydım."

"Fakat benim sürücülerle harika bir ilişkim var. Hepsinde telefon numaram var, bende de onların numaraları var. Pierre Japonya'daki olaydan hemen sonra beni aradı ve şahsen ondan özür diledim."

"O bir yarış pilotu ve bizim yarış pilotlarından beklentimiz nedir? Geri bildirim. Tutup da 'Hakemlerle görüş' deyip, sürücüyü geri gönderemem."

"Sürücülerin bize ihtiyacı var çünkü pistte sürüş yapanlar onlar. Bizim de onların geri bildirimlerine ihtiyacımız var."

"Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell ve diğer pek çok sürücüyle konuştum. Bana hakemlerden ne talep ettiklerini ve mevcut sorunların neler olduğunu söylediler."

"Sürücüleri dinlemezsek, istediğimizi elde edemeyiz. Onlarla iletişim kurmak, bir orta yol bulmayı kolaylaştırıyor." dedi.