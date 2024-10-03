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Formula 1

Ben Sulayem öfkeli: "İngiliz medyasından 'mahkum' muamelesi görüyorum"

Autosport'a özel bir röportaj veren FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, görev süresi boyunca İngiliz medyası tarafından kendisine adil davranılmadığını iddia ediyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
FIA president Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem'in İngiltere'deki medyaya ilişkin yorumları, Adrian Newey'nin Aston Martin'e katılmak üzere Red Bull'dan ayrılma nedenlerini anlattığı High Performance podcast'ine katılmasının ardından geldi.

Newey, hem Max Verstappen hem de eski Red Bull pilotu Sebastian Vettel'in İngiliz medyası tarafından haksızlığa uğradığını belirtmişti.

Autosport'a özel bir röportaj veren Ben Sulayem, Newey'in sözlerine katıldığını belirtti ve medyanın motor sporlarında oynadığı rol hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Ben Sulayem, "Max'e saygı duyuyorum çünkü ben de bir sürücüyüm. Ben de bir şampiyondum, bu yüzden kazananlara ve şampiyonlara saygı duyuyorum."

"Zaman zaman medya tarafından kötü muamele gördüğünü gözlemliyorum, ama size önce kendi yaşadıklarımdan bahsedeyim: İngiliz medyası bana adeta 'mahkum' muamelesi yaptı."

"Ortada hiçbir şey olmamasına rağmen beni suçladılar ve buna devam ediyorlar."

Max Verstappen, Red Bull Racing, speaks to Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Max Verstappen, Red Bull Racing, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile konuşuyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Peki umurumda mı? Hayır. Çünkü sadece kendilerini göstermenin ve burada daha fazla yer edinmenin peşindeler."

"Ama benim ve FIA'nın üzerinde hiçbir güçleri yok."

"İngiliz medyasına ya da başka herhangi bir medyaya saygısızlık etmek istemem ama onların oy hakkı yok. Biz bağımsız, demokratik bir federasyonuz. Beni seçen üyelerdir. Yani güç Genel Kurul'da, onlarda değil."

"Artık bu saçmalığa bir son verip işimize dönmek ve spor için daha iyi olanı yapmak istiyorum. Ama medya bunu yapmak istemiyorsa, bu onların tercihi."

"Bu şekilde beni sadece daha güçlü biri yaptılar. Artık daha dikkatliyim ve herkesin desteğine sahibim. Eğer üyeler beni değiştirme zamanının geldiğine karar verirlerse, bu onların kararıdır."

"Medya mensuplarına çok fazla cevap vermiyorum çünkü zamanım yok. Üyelerin ve motor sporlarının isteklerine cevap vermekle meşgulüm." şeklinde konuştu.

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Gelecek yıl yeniden FIA başkanlığına seçilmeyi uman Ben Sulayem, federasyonun şu anda göreve geldiği 2021 sonundan daha iyi bir durumda olduğuna inanıyor.

"FIA daha iyi bir durumda, daha sağlıklı. F1 takımlarının da buna ihtiyacı var çünkü kimse yönetilemeyen bir şampiyonada para harcamak istemez."

"FIA'yı geri getirdik. Bunu işten çıkarmalarla değil; daha fazla gelir elde ederek, bize karşı adil davranılmasını sağlayarak, FIA'yı yeniden konumlandırıp reforme ederek ve misyonumuza geri dönerek yaptık."

"Son olarak, eğer benimle başkanlık konusunda yarışmak isteyen biri olursa, bundan büyük mutluluk duyarım."

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Zeynep Taş
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