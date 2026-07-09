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Formula 1 Britanya GP

Ben Sulayem: "Horner, Formula 1'e geri dönecek"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Red Bull'un eski takım patronu Christian Horner'ın Formula 1'e geri döneceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Christian Horner, 2005 ile 2025 yılları arasında Red Bull'un takım patronu olarak görev yaptı ve bu süreçte Milton Keynes merkezli ekiple toplam 14 dünya şampiyonluğu kazandı.

Red Bull'un Formula 1'deki ilk yıllarında takımın başına geçen Horner, yalnızca altı sezon içinde ekibi şampiyonluk mücadelesi veren bir yapıya dönüştürmeyi başarmıştı.

Ancak 2025 Britanya Grand Prix'sinin ardından, Red Bull'daki görevine son verildi. Ancak FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Horner'ın yeniden Formula 1'e döneceğinden emin olduğunu ifade etti.

Oxford Mail'e konuşan Ben Sulayem'e, Horner'ı yeniden Formula 1'de görmek isteyip istemediği soruldu. 

Ben Sulayem, şu şekilde yanıt verdi: "Evet."

"Geri dönecek. Nereye olduğunu söylemek bana düşmez çünkü bunu açıklayacak kişi kendisi. Ama döneceğini doğrulayabilirim."

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Mohammed ben Sulayem, FIA President

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Mohammed ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son dönemde Horner'ın, 2024'te Red Bull'dan ayrılarak Aston Martin'e katılan efsanevi tasarımcı Adrian Newey ile yeniden birlikte çalışabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmiş ve Aston Martin ile anılmıştı.

Ben Sulayem ayrıca, başarı getiren isimler söz konusu olduğunda insanların kişilik özelliklerinden ziyade sonuçlara odaklanması gerektiğini savundu.

"Bir takım kurduğunuzda, o kişinin karakterini ya da neler yaptığını bir kenara bırakmanız gerektiğine inanıyorum. Önemli olan sonuç isteyip istemediğinizdir."

"Herkes hata yapabilir. Ama size başarı getirdi mi? Ne istiyorsunuz? Kazanmak mı istiyorsunuz, yoksa istemiyor musunuz? Bunları kendinize sormanız gerekir."

"İyi davranışlar vardır, bir de kötü davranışlar vardır. Eğer kötü davranışlarda bulunursanız bunun sonuçları olur ve kimse sizi istemez."

"Ancak burada konu sonuçlar. Birini milyonlar ödeyerek işe alıyorsunuz çünkü size sonuç getirmesini istiyorsunuz. Elbette gidip birini öldürmemeli ya da alkollü araç kullanmamalı; bunlar kötü davranışlardır. Ben bazı davranışlardan bahsediyorum."

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