Ben Sulayem, Hamilton'ın araç gelişimi önerisine karşı çıktı
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Lewis Hamilton'ın gelişim savaşı hakkındaki düşüncelerini adil olmayacağı gerekçesiyle doğru bulmuyor.
Geçen sezon kaldığı yerden yola devam eden Red Bull, an itibariyle dokuz yarışın tamamını kazanmış ve birçoklarına göre şampiyonluğu çoktan garantilemiş vaziyette.
Bu dokuz galibiyetin yedisine imza atan Verstappen ise şampiyonada takım arkadaşı Sergio Perez'in 81 puan önünde ve arka arkaya üçüncü şampiyonluğu için avantajlı bir konumda.
Red Bull'un bu denli olması elbette diğer takımları ve diğer pilotları memnun etmiyor, son olarak geçen hafta söz alan Lewis Hamilton, gelecekte bu tür dominasyonlara engel olmak için "gelecek sezonun aracına odaklanmanın belli bir tarihten önce yasak olmasını" önermişti.
Hamilton'ın önerisi hakkında konuşan Mohammed Ben Sulayem ise bunun adil olmayacağını belirtmekte.
PA'ya konuşan Ben Sulayem, "Neyin iyi neyin kötü olduğunu araştırırsak, tartışmalara da kapı aralamış oluruz."
"Örneğin, Mercedes sporu domine ederken her şey iyi ve adil mi ilerliyordu?"
"Zaman Verstappen'in zamanı, zaman Red Bull'un zamanı. Ne yapmalıyız, iyi performans sergiliyorlar diye onları cezalandıracak mıyız?
"Hayır, bunun yerine diğerlerinin de iyi olmasını sağlamalıyız. Kimse diğer takımların daha iyi olmasını engellemiyor.
"Hiç kimseyi daha iyi oldukları için, daha çok çalıştıkları için cezalandıramayız. Bu haksızlık olur." dedi.
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