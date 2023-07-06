Kayıt Ol
Önceki / Verstappen'in hayali: Hibrit olmayan V8 motorları, daha küçük lastikler Sonraki / F1 neden halen "mükemmel takvime" ulaşmaktan uzakta?
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ben Sulayem: "GM'yi nasıl reddedebiliriz?"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Amerikalı otomobil devi General Motors'un F1'e girmek istemesini geri çeviremeyeceklerini yineledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Bu sene başında Andretti Global, Formula 1'e girmek için Cadillac ile anlaştıklarını ve spora onlarla girmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Cadillac, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan General Motors bünyesinde yer alan bir marka.

FIA, F1'e girmek isteyen yeni takımlar için resmi başvuru sürecini şubat ayında başlatmıştı. Bu süreç, haziran ayı sonuna kadar devam etti.

Mevcut F1 takımları, 10 takımdan daha fazlası olması gerektiğini düşünmüyorlar çünkü bunun gelirlerini azaltmasından endişe duyuyorlar.

Buna karşı FIA bu konuda hep istekli oldu ve Ben Sulayem, F1'e girmek isteyen GM'ye kapıyı kapatmanın zor olacağını söyledi.

İlgili içerikler:

AP'ye konuşan Sulayem, "İnsanlar burada motor sporlarını tanıtmak için bulunduğumuzu ve adil olmamız gerektiğini anlamalı."

"İlgi Beyanı süreci çok güçlü ve girme kriterlerini karşılayan herhangi bir takımı reddedebileceğimiz hiçbir durum yok."

"Bu durumda benim GM gibi bir şirkete 'hayır' dememi mi hayal ediyorsunuz? Kurallarda 12 takıma kadar çıkabileceğimiz ifade ediliyor. Ben kuralları çiğnemiyorum."

"Peki herhangi birisinin girmesine izin verebilir miyiz? Hayır. Ancak GM'yi nasıl reddedebiliriz?"

"Bu konuda sağ duyu nerede? GM ağır top ve Andretti ile gelmeleri, hepimiz için iyi olur." dedi.

Sulayem, takımların bu konuda isteksiz olmalarını da anladığını söylüyor.

Sulayem, "Takımlardan bazılarını bu konuda isteksiz olması ve bu girişi reddetmeleri nedeniyle suçlamıyorum çünkü herkes kendi alanında oturmak istiyor. Öyle olursa yeni giriş yapıp onlarla mücadele eden yeni takımlar olmayacak."

"Yani hem performans hem de finansal açıdan zorlanma olmayacak. Ancak F1'e yeni giriş yapmak isteyenler için koşulların doğru olduğuna inanıyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen'in hayali: Hibrit olmayan V8 motorları, daha küçük lastikler

F1 neden halen "mükemmel takvime" ulaşmaktan uzakta?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Williams, Britanya GP özel 800. yarış renk tasarımını tanıttı

Williams, Britanya GP özel 800. yarış renk tasarımını tanıttı

Formula 1
Britanya GP

Williams, Britanya GP özel 800. yarış renk tasarımını tanıttı Williams, Britanya GP özel 800. yarış renk tasarımını tanıttı

Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu

Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu

Formula 1
Avusturya GP

Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu Alpine pilotları, Silverstone güncellemesiyle hızlanacakları konusunda umutlu

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

Formula 1
Avusturya GP

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

Son Haberler

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

F1 Formula 1
Britanya GP

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist" Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Genl GENEL

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı

F1 Formula 1
Britanya GP

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol