Ben Sulayem: "GM'yi nasıl reddedebiliriz?"

Bu sene başında Andretti Global, Formula 1'e girmek için Cadillac ile anlaştıklarını ve spora onlarla girmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Cadillac, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birisi olan General Motors bünyesinde yer alan bir marka.

FIA, F1'e girmek isteyen yeni takımlar için resmi başvuru sürecini şubat ayında başlatmıştı. Bu süreç, haziran ayı sonuna kadar devam etti.

Mevcut F1 takımları, 10 takımdan daha fazlası olması gerektiğini düşünmüyorlar çünkü bunun gelirlerini azaltmasından endişe duyuyorlar.

Buna karşı FIA bu konuda hep istekli oldu ve Ben Sulayem, F1'e girmek isteyen GM'ye kapıyı kapatmanın zor olacağını söyledi.

AP'ye konuşan Sulayem, "İnsanlar burada motor sporlarını tanıtmak için bulunduğumuzu ve adil olmamız gerektiğini anlamalı."

"İlgi Beyanı süreci çok güçlü ve girme kriterlerini karşılayan herhangi bir takımı reddedebileceğimiz hiçbir durum yok."

"Bu durumda benim GM gibi bir şirkete 'hayır' dememi mi hayal ediyorsunuz? Kurallarda 12 takıma kadar çıkabileceğimiz ifade ediliyor. Ben kuralları çiğnemiyorum."

"Peki herhangi birisinin girmesine izin verebilir miyiz? Hayır. Ancak GM'yi nasıl reddedebiliriz?"

"Bu konuda sağ duyu nerede? GM ağır top ve Andretti ile gelmeleri, hepimiz için iyi olur." dedi.

Sulayem, takımların bu konuda isteksiz olmalarını da anladığını söylüyor.

Sulayem, "Takımlardan bazılarını bu konuda isteksiz olması ve bu girişi reddetmeleri nedeniyle suçlamıyorum çünkü herkes kendi alanında oturmak istiyor. Öyle olursa yeni giriş yapıp onlarla mücadele eden yeni takımlar olmayacak."

"Yani hem performans hem de finansal açıdan zorlanma olmayacak. Ancak F1'e yeni giriş yapmak isteyenler için koşulların doğru olduğuna inanıyoruz." dedi.