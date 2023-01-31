Ben Sulayem: "GM'e nasıl 'hayır' diyebilirsiniz ki?"
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti/General Motors'un F1'e katılmasına neden bu kadar olumsuz tepki verildiğini sorguluyor.
FIA, Formula 1 yönetimi ve takımların aksine spora yeni bir ekibin gelmesini destekliyor ve bundan ötürü yoğun eleştiriler almış durumda.
FIA'nın ilgi beyan sürecini başlatmasının ardından spora girmek isteyen ilk takım Andretti oldu ve takımlara yanıt vermek amacıyla da, yanlarında GM gibi büyük bir markayı getirme kararı aldılar.
Anlaşma kapsamında Cadillac, Andretti'nin partnerlerinden birisi olacak ve F1 macerasında Amerikalı ekibi destekleyecek.
Ben Sulayem, en başından itibaren teklife destek veren isimdi ve Formula 1 dünyasının neden bu karara karşı olduğunu sorguladı.
Şimdi Auto Motor und Sport ile yaptığı bir başka röportajda, GM'in büyüklüğüne dikkat çekti.
Ben Sulayem, "Miami yarış hafta sonunda Mario ve Michael Andretti ile konuştum."
"O zamanki cevabımız çok netti. Bir üretici istiyorduk. Andretti'ye, eğer bu konuda ciddilerse bir üreticiyle çalışmalarını söyledik. Onları cesaretlendirdik, onlar da bunu yerine getirdiler."
"GM gibi birine nasıl hayır diyebilirdik ki? Büyük bir üretici istiyorduk. Siz de istiyordunuz. GM başkanı [Mark Reuss] ile iyi görüşmeler yaptım."
"Bana bunun sadece onun kararı olmadığını söyledi. Bu kararı yönetim kurulu verdi. Bize bir mektup gönderdiler."
"Şu an Amerika'da üç yarışımız var, dolayısıyla bu bizim için iyi bir pazar." dedi.
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