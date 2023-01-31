Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Montoya: "Todt, Ferrari takım patronluğu için ideal isimdi" Sonraki / Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"
Formula 1 Haberler

Ben Sulayem: "GM'e nasıl 'hayır' diyebilirsiniz ki?"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti/General Motors'un F1'e katılmasına neden bu kadar olumsuz tepki verildiğini sorguluyor.

Ekleyen:
, Editör
Ben Sulayem: "GM'e nasıl 'hayır' diyebilirsiniz ki?"
Haberi dinle

FIA, Formula 1 yönetimi ve takımların aksine spora yeni bir ekibin gelmesini destekliyor ve bundan ötürü yoğun eleştiriler almış durumda.

FIA'nın ilgi beyan sürecini başlatmasının ardından spora girmek isteyen ilk takım Andretti oldu ve takımlara yanıt vermek amacıyla da, yanlarında GM gibi büyük bir markayı getirme kararı aldılar.

Anlaşma kapsamında Cadillac, Andretti'nin partnerlerinden birisi olacak ve F1 macerasında Amerikalı ekibi destekleyecek.

Ben Sulayem, en başından itibaren teklife destek veren isimdi ve Formula 1 dünyasının neden bu karara karşı olduğunu sorguladı.

Şimdi Auto Motor und Sport ile yaptığı bir başka röportajda, GM'in büyüklüğüne dikkat çekti.

Ben Sulayem, "Miami yarış hafta sonunda Mario ve Michael Andretti ile konuştum."

"O zamanki cevabımız çok netti. Bir üretici istiyorduk. Andretti'ye, eğer bu konuda ciddilerse bir üreticiyle çalışmalarını söyledik. Onları cesaretlendirdik, onlar da bunu yerine getirdiler."

"GM gibi birine nasıl hayır diyebilirdik ki? Büyük bir üretici istiyorduk. Siz de istiyordunuz. GM başkanı [Mark Reuss] ile iyi görüşmeler yaptım."

"Bana bunun sadece onun kararı olmadığını söyledi. Bu kararı yönetim kurulu verdi. Bize bir mektup gönderdiler."

"Şu an Amerika'da üç yarışımız var, dolayısıyla bu bizim için iyi bir pazar." dedi.

paylaşım
yorumlar
Montoya: "Todt, Ferrari takım patronluğu için ideal isimdi"
Önceki haber

Montoya: "Todt, Ferrari takım patronluğu için ideal isimdi"
Sonraki haber

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Bütçe aşım cezası, Red Bull'u önemli oranda etkiliyor"
Formula 1

Horner: "Bütçe aşım cezası, Red Bull'u önemli oranda etkiliyor"

Wolff: "Hamilton yarışmaya devam etmek istediği sürece Mercedes'te kalacak"
Formula 1

Wolff: "Hamilton yarışmaya devam etmek istediği sürece Mercedes'te kalacak"

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"
Formula 1

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"

Son Haberler

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri
Formula 1 Formula 1

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri

Haas, 2023 Formula 1 aracının renk düzenini, bugün yapacağı lansmanla tanıtacak. Gelin 2016'dan bu yana Haas hangi renk düzenleriyle yarışmış bir bakalım.

Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak

Alman basınına göre Audi, Sauber Group'taki hissesini daha da artırmayı hedefliyor.

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak
Formula 1 Formula 1

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni Pirelli lastiklerinin olması gerekenden birkaç kilogram daha ağır olmasından ötürü Pirelli, araç ağırlığını 796 kg'ye indirme planından vazgeçti.

Stroll: "Alonso, benim için bir motivasyon olacak"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Alonso, benim için bir motivasyon olacak"

Aston Martin Formula 1 pilotu Lance Stroll, Fernando Alonso'nun ısrarcı yapısının bu yıl hem kendisine hem de takıma motivasyon sağlayacağını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.