Ben Sulayem: "FIA'nın çeşitlilik çalışmaları doğru yolda"

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FIA ve FIM'in ortak düzenlediği Motor Sporlarındaki Kadınlar Konferansı'nda konuşan Ben Sulayem, ralli pilotu olarak geçmişini anlatırken; kadın ve erkeklerin motor sporlarında eşit fırsatlara sahip olabileceği görüşünü vurguladı.

Medyaya konuşan Sulayem, "20 yıl boyunca sürücü olarak bu spordaydım ve bence sporda kadınlarla erkekler arasında bir fark olup olmadığına hiç bakmadık."

"Yanımda İngiliz bir kadın yardımcı pilot vardı. Çok fazla kazanamadık çünkü aracımız iyi değildi ama kadınların katılımı için fazladan bir şeyler yapmamız gerektiğini hiç düşünmedik; organizasyon tarafında, komiserlikte, sürücülükte ve gözetmenlikte hep beraberdik."

"Şimdi bu durumu güncellememiz gerekiyor, daha fazla insanla iletişim kurmalıyız." dedi.

Ben Sulayem, amacın sürüş değil, çeşitli alanlarda insanlara fırsatlar sunmak olduğunu belirtti.

FIA��������s Vice-Başkanı for sport ve 14-time Middle East Rally Champion Mohamed Ben Sulayem prepar Fotoğraf: DPPI

Ben Sulayem, "Bu sadece kadınlar ve erkekler, ten rengi ya da din ile ilgili değil."

"Bunu daha fazla fırsat için kullanmalıyız ve bu sadece araç kullanmakla da ilgili değil, aynı zamanda mühendislikle ilgili." dedi.

Haziran 2022'de FIA, Ben Sulayem'in seçim bildirgesinin bir parçası olarak Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (EDI) Danışmanlığı görevine Tanya Kutsenko'nun atandığını duyurdu.

Bu nedenle, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğundan ve şu ana kadar elde edilen sonuçların olumlu olduğundan emin.

Ben Sulayem, "İnsanlara ulaşabildiğimizi düşünüyorum."

"Bu sadece 'gürültü' değil, çünkü Çeşitlilik konusu; siyaseten doğru olduğu için kullanabileceğiniz bir araç değildir."

"Bunu erişim alanımızı genişletmek için kullanıyoruz ve bu konuda doğru yolda olduğumuzdan eminim. Çünkü sonuç çok olumlu, özellikle de motor sporları söz konusu olduğunda disiplinlerimiz arasında bağlantı ve köprü kuruyoruz." dedi.