Ben Sulayem: "FIA, WWE tarzı tek taraflı yönetim anlayışından kaçınmalı"

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Geçen sene Aralık ayının ortasına doğru göreve gelen Ben Sulayem, başkanlığının ilk birkaç ayında ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldı.

2021 Abu Dhabi GP'sinde yaşananların ardından ciddi adımlar atmak zorunda kalan yeni başkan, bunun yanı sıra 20 milyon dolarlık bir bütçe açığını kapatmak ve Halo ile ilgili bir patent davasını da kapatmak zorunda kaldı.

Yine de özellikle takımlarla iyi ilişkiler kurmaya ve karşılıklı yönetim anlayışını benimsemeye çalışan Ben Sulayem, bu anlayış olmadan ilerleyemeyeceklerini söyledi.

Bologna'da düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde konuşan Ben Sulayem şunları söyledi: "Formula 1, zirve noktasıdır. Bunu tekrarladıkça spor daha tartışmalı bir hal alır. F1'de sıkı bir mücadele mevcut, her takım daha ileri gidebilmek, bunu başarabilmek için daha makul yollar bulmak ister."

"Takımlar her geçen saat yeni zorluklarla karşılaşıyorlar, bu sağlıklı bir durum ve işler tıkırında gidiyor."

"Ama FIA olarak bizim de dikkatli olmamız gerektiği açık. İşin para tarafı da mevcut, yine de iyi bir yönetime sahip olmamız gerekiyor. Doğru kurallar olmadan, kuralları güncellemeden böyle bir yönetime sahip olamazsınız."

"Profesyonel güreşteki gibi, bilirsiniz, WWE'deki gibi, karşılıklı yönetim olmadan ilerleyemeyiz. Karşılıklı yönetim anlayışına ihtiyacımız var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 talks with Mohammed ben Sulayem, FIA President, in parc ferme Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Jean Todt'tan başkanlığı devraldıktan sonra bir yıl görevde kalan Ben Sulayem, FIA'yı modern motor sporları dünyasında güncel hale getirme görevini üstlendi.

İlk senesi hakkında konuşan Ben Sulayem, "Göreve gelirken büyük bir meydan okuma ila karşı karşıya kalacağımı biliyordum; organizasyonu geliştirmek, yeni çağa göre güncellemek gerekiyordu."

"Bu bir telefon gibi, bilirsiniz, telefonunuzu güncellemezseniz geride kalırsınız. Teknoloji ile birlikte takımlar da sürekli ilerliyor, dolayısıyla FIA olarak sadece buna ayak uydurmakla kalmamalı, onlardan önde olmalıyız."

"Düzenlemeler, finans ve FIA daha önceki bazı sorunları devraldı ve gitmeden, araştırmadan, tüm gerçekleri öğrenmeden ve sonra daha ileri gitmeden karar alamazsınız. Bir yıl değişti. Formula 1'den bahsetmiyorum, bir bütün olarak FIA'dan bahsediyorum."