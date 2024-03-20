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Formula 1

Ben Sulayem, FIA soruşturmasının ardından 'görevi kötüye kullanma' suçundan aklandı

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, geçen yıl Formula 1 yarışlara müdahale ettiği iddialarının ardından kendisine yöneltilen suçlardan klandı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Andy Hone / Motorsport Images

FIA Uyum Departmanı, 2023 yılında meydana gelen iki ayrı olayla ilgili olarak bir ihbarcı tarafından Ben Sulayem aleyhine yapılan iddiaları inceliyordu.

Bunlardan ilki, hakemlerin Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso'ya verilen cezaya müdahale ettiği iddiasını içeriyordu.

İkinci olay ise Las Vegas Grand Prix'si hakkında yaşandı: İddialar, Ben Sulayem'in FIA'yı, F1'in en yeni pistinin sertifikasyonunun onaylanmaması için zorladığı içeriyordu.

Ancak FIA Uyum Görevlisi ve altı kişilik Etik Komitesi tarafından yürütülen soruşturmanın ardından çarşamba günü, Ben Sulayem'in uygunsuz davrandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı açıklandı.

FIA'nın soruşturmasının tamamlanması 30 gün sürdü ve bu süreç 11 tanıkla yapılan görüşmeleri de içerdi.

FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Soruşturmaların sonuçlarını gözden geçiren Etik Kurulu, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile ilgili herhangi bir müdahale iddiasını doğrulayacak bir kanıt bulunmadığına oybirliğiyle karar vermiştir."

"FIA Başkanı'na yönelik iddialar asılsızdır ve FIA Etik Kurulu'nun kararını desteklemek için her türlü makul şüphenin ötesinde güçlü kanıtlar sunulmuştur.""Başkan'ın bu soruşturma sırasında süreç boyunca gösterdiği tam işbirliği, şeffaflık ve uyum büyük takdir görmüştür."

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, presents the FIA Winners medal on the podium

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı, podyumda FIA Kazananlar madalyasını takdim ederken

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki olay, Ben Sulayem'in Alonso'nun cezasını iptal ettirmeye çalışmakla suçlanmasıyla ilgiliydi.

FIA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi spordan sorumlu başkan yardımcısı ve yakın müttefiki Şeyh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa'yı arayarak bu konuda kendisine yardımcı olmasını istediği iddia edildi.

Ben Sulayem, Las Vegas pistinin onaylanmasının ise kendi sorumluluğunda olduğu konusunda açık davranmış ve eğer pistin onay almasını engellemek isteseydi bunu yapabilecek güce sahip olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde GP Racing dergisine konuşan Sulayem şunları söyledi: "Yeni pist ya da tüm pistler için homologasyonu imzalayan kişi FIA başkanıdır. Ben de bunu destekledim."

"Elbette hayır da diyebilirdim çünkü denetim için zamanında hazır olmadı. Ancak ekibim güvenli olduğunu söyler söylemez bunu onayladım. Çünkü ben bir sürücüyüm; sürücülerin ve etraflarındaki insanların, personelimizin ve görevlilerin sağlığını önemsiyorum."

"Bu büyük bir şeydi. Hayır deseydim bu [F1 için] felaket olurdu ama sonuçta yasal olurdu. Yine de ben bu konularda özenli davranıyorum çünkü bu sporu seviyorum."

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