Ben Sulayem: "FIA, 'özel kişisel gündem için bir platform' olmamalı"

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Geçtiğimiz ay FIA, Uluslararası Spor Kurallarını güncelleyerek tüm şampiyonalarındaki sürücülerin izin almadıkları sürece tüzüklerinde belirtilen tarafsızlığa aykırı 'siyasi, dini veya kişisel' açıklamalar veya yorumlar yapmalarını yasakladı.

Son yıllarda bazı F1 sürücüleri platformlarını LGBTQ+ hakları, insan hakları ve çevrecilik gibi önemli konularda seslerini duyurmak için kullanmış, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel bu konuda en çok ses çıkaran iki isim olmuştu.

Bu hamle halihazırda yürürlükte olan bir sürecin resmileştirilmesi olarak açıklanırken, FIFA'nın FIFA Dünya Kupası öncesinde benzer açıklamalara yönelik sportif yaptırım olasılığı yaratarak kısıtlamasıyla karşılaştırmalar yapıldı.

Dakar Rallisi'nde Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu belirli medya kuruluşlarına konuşan FIA Başkanı Ben Sulayem, bu değişikliğin 'Dünya Konseyi'nin kabulü, istişaresi ve onayı ile yapıldığını' söyledi ve tarafsızlığın önemine dikkat çekti.

Ben Sulayem, "Ben bu spora büyük bir inançla bağlıyım."

“Biz köprüler kurmakla ilgileniyoruz. Sporu barış için kullanabilirsiniz, bu tarz şeyler yapabilirsiniz."

“Ancak istemediğimiz bir şey, FIA'nın özel kişisel gündemler için bir platform olmasıdır; bunu spordan uzaklaştıracağız."

“Sürücü en iyi ne yapar? Sürüş. Bu konuda çok iyiler ve işi, şovu onlar yapıyorlar; onlar yıldızlar. Kimse onları durduramaz."

“İstediklerini ifade edebilecekleri başka platformlar da var. Herkes buna sahip ve FIA'nın sürecinden geçerek bunu yapabilirler." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ben Sulayem, FIA'nın 'sadece sporun temiz olmasını istediğini' sözlerine ekledi ve sosyal medyadaki toksisiteye karşı mücadelenin 'sporu geliştirmeye ve temizlemeye' yardımcı olacağını söyledi.

Ancak FIA'nın 'herhangi bir sürücünün önünü kestiğini' reddetti ve ekledi: "Benim de kendi kişisel meselelerim var ama bu, FIA'yı bunu yapmak için kullanacağım anlamına gelmiyor."

"FIA'nın tarafsız olması gerektiğine inanıyorum ve sporu yapmak için süper yıldızlara ihtiyacımız var. Hepimizin keyif aldığı rekabet söz konusu olduğunda harika bir iş çıkarıyorlar." dedi.

ISC'nin güncellenen maddesine göre sürücüler bu tür açıklamaları ancak 'Uluslararası Yarışmalar için FIA tarafından veya kendi yetki alanlarındaki Ulusal Yarışmalar için ilgili ASN tarafından önceden yazılı olarak onaylanmışsa' yapabilirler.

Ben Sulayem yönetmeliklerde açıklığın önemini vurgulayarak, bir sürücünün kuralları ihlal ettiğine karar verilmesi halinde yaptırıma 'komiserlerin karar vereceğini' açıkladı.

Ben Sulayem, “Her zaman netlik ve süreç vardır."

“Eğer bir şey varsa, izin alırsınız. Eğer yoksa ve başka bir hata yapılırsa, bu pit şeridinde hız yapmak gibidir. Bunu yaparsanız, neyle karşılaşacağınız çok açık."

“Bazı cezalara asla açıklık getiremezsiniz; örneğin birisi pistteki limitleri zorluyorsa bu çok zordur. Bunun için bir komiserin kontrol etmesi ve tekrar bakması gerekir."

“Tüm yetki FIA başkanında değil, komiserlerdedir." dedi.