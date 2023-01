Ben Sulayem: "FIA, 'özel kişisel gündem için bir platform' olmamalı"

Geçtiğimiz ay FIA, Uluslararası Spor Kurallarını güncelleyerek tüm şampiyonalarındaki sürücülerin izin almadıkları sürece tüzüklerinde belirtilen tarafsızlığa aykırı 'siyasi, dini veya kişisel' açıklamalar veya yorumlar yapmalarını yasakladı.

Son yıllarda bazı F1 sürücüleri platformlarını LGBTQ+ hakları, insan hakları ve çevrecilik gibi önemli konularda seslerini duyurmak için kullanmış, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel bu konuda en çok ses çıkaran iki isim olmuştu.

Bu hamle halihazırda yürürlükte olan bir sürecin resmileştirilmesi olarak açıklanırken, FIFA'nın FIFA Dünya Kupası öncesinde benzer açıklamalara yönelik sportif yaptırım olasılığı yaratarak kısıtlamasıyla karşılaştırmalar yapıldı.

Dakar Rallisi'nde Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu belirli medya kuruluşlarına konuşan FIA Başkanı Ben Sulayem, bu değişikliğin 'Dünya Konseyi'nin kabulü, istişaresi ve onayı ile yapıldığını' söyledi ve tarafsızlığın önemine dikkat çekti.

Ben Sulayem, "Ben bu spora büyük bir inançla bağlıyım."

“Biz köprüler kurmakla ilgileniyoruz. Sporu barış için kullanabilirsiniz, bu tarz şeyler yapabilirsiniz."

“Ancak istemediğimiz bir şey, FIA'nın özel kişisel gündemler için bir platform olmasıdır; bunu spordan uzaklaştıracağız."

“Sürücü en iyi ne yapar? Sürüş. Bu konuda çok iyiler ve işi, şovu onlar yapıyorlar; onlar yıldızlar. Kimse onları durduramaz."

“İstediklerini ifade edebilecekleri başka platformlar da var. Herkes buna sahip ve FIA'nın sürecinden geçerek bunu yapabilirler." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images