Ben Sulayem: "FIA ile F1 arasında bölünme ya da problem yok"

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FIA'nın başına Mohammed Ben Sulayem'in geçmesi ve tüm yönetimin değişmesiyle, Formula 1 ile aralarındaki bağların giderek kötüleştiği yorumları vardı.

Sezon başında FIA, 2023 için sprint yarışı sayısını altıya çıkarma kararını geciktirdiği için takımlar tarafından 'açgözlülükle' suçlanmıştı.

Mohammed Ben Sulayem, bu tür spekülasyonların ne o zaman ne de şimdi gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor.

Sulayem, "Stefano Domenicali ile her iki günde bir iletişime geçiyorum."

"Ben onu aramazsam, o beni arıyor. Kendisiyle sürekli temas halindeyiz ve herhangi bir toplantı ya da karar alınmadan önce iletişim kuruyoruz."

"FOM ile hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok iyi bir ilişkim olduğunu söyleyebilirim."

"İlkbaharda, üç ekstra sprint yarışı hakkında bir şeyler söyledim ve hemen FIA ile FOM arasında bir bölünme yaşandığı söylenildi."

FIA flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Her şey 25 Nisan'daki Formula 1 Komisyon toplantısında 'Üç sprint yarışına daha ihtiyacımız var' denilmesiyle başladı."

"Bu normal bir öneri fakat konuyu önce ekibimle görüşmek istediğimi söyledim çünkü ekstra iş yüküyle uğraşmak zorunda kalacak olanlar onlar. Fakat aniden herkes bunu bir bölünme olarak gördü."

"Her şeyi inceledikten ve ekibimle görüştükten sonra teklifi onayladık. İnsanlar, FIA çalışanlarının ve yetkililerinin nasıl bir baskı altında olduklarını anlamıyorlar."

"Formula 1 Komisyonuyla, sportif ve ticari açıdan sporun gelecek çıkarları doğrultusunda hareket etmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz."

"Elbette soru işaretleri devam ediyor, ancak FIA ile Formula 1 arasındaki ilişkinin hiç bu kadar iyi olmadığını söylemek mümkün."

"Neden mi? Çünkü spora olan ilgim çok büyük. Ben [Domenicali'yi] dinliyorum, o da beni dinliyor ve ikimiz de bu birlikteliğin sürdürülebilir ve ileriye dönük olması gerektiğini biliyoruz."

"Açık konuşmak gerekirse giderek güçleniyor." dedi.