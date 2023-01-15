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Formula 1 Haberler

Ben Sulayem: "Ferrari'nin şampiyonluğu an meselesi"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Ferrari'nin şampiyonluğunun "zaman meselesi" olduğu görüşünde.

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Ben Sulayem: "Ferrari'nin şampiyonluğu an meselesi"
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İtalyan ekip, 2022 yılında ileriye doğru büyük bir adım atmayı başardı ve şampiyonluk savaşına katıldı.

Ancak Ferrari, yıl boyunca pek çok noktada Red Bull'un gerisinde kaldı ve şampiyonluğu Avusturyalı ekibe kaybetti.

Bunun üzerine Mattia Binotto'nun koltuğu sallanmaya başladı ve takım içerisinde kendisine karşı olan güvensizlik nedeniyle görevinden istifa etti.

FIA Başkanı Mohammed bin Sulayem, Ferrari'nin yaptığı bu değişiklikle alakalı ilk kez konuştu.

FIA Başkanı, Ferrari'nin Mattia Binotto ile olan birlikteliğine son vermek ve yerine Frederic Vasseur'ü getirmekle doğru karar aldığına inanıyor.

Ben Sulayem, "Kararın takımın performansına göre verildiğine inanıyorum."

"Bence doğru olanı yaptılar. Ferrari'nin baskın olduğu dönemde takım içerisinde farklı ülkelerden pek çok isim vardı. Konu, Fransızların ya da Almanların İtalyanlardan daha iyi olması değil, mesele takımın başında doğru kişinin olması."

"Tüm takımlar aynı motorları ve araçları kullansa bile sadece birisi şampiyon olabilir."

"Kazanmak için gerekli malzemelere sahip olup olmadıklarını sadece Ferrari bilebilir."

"Geçmişte zaten şampiyon oldular ve Ferrari'nin tekrar kazanmaya başlaması sadece bir zaman meselesi." dedi.

 

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