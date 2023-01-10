Ben Sulayem, F1'e yeni takım getirme konusunda geri adım atmıyor!
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yeni takımların Formula 1'e gelmesinin önünde hiçbir engel olmadığını söylüyor ve kararlarında geri adım atmıyor.
Yeni takımların Formula 1'e katılmaya ilgi gösterdiği biliniyordu ancak bunun için bir "ilgi beyan süreci" açılması gerekiyordu.
FIA, geçen hafta bu süreci başlattı ve bu açıdan ilk adımı atmış oldu. Günler sonra Andretti, Cadillac ile birlikte Formula 1'e girmek için gerekli başvuruyu yaptığını duyurdu.
Ancak FIA'nın bu süreci başlatması, doğrudan F1 ve takımların desteğini almadı. Takımlar, yeni bir ekibin gelişiyle gelirlerin bölünmesini istemiyor. Hatta yeni takımın F1'e girerken ödeyeceği ve 10 takımın bölüşeceği 200 milyon doları da az buluyorlar.
Haliyle şu anda F1 tarafı yeni takım istemezken, FIA tam tersi şekilde yeni takımların spora değer katacağına inanıyor.
Son dönemdeki tepkilere rağmen FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, kararında geri adım atmamış durumda.
Bugün konuşan Sulayem, "Formula 1'in geleceği hakkında konuştuğumuzda, bunu diğer markalara da açmamız gerektiğine inanıyorum. Bana göre gridde en fazla 12 takımımız olabilir."
"Yeni üreticiler Formula 1'in daha iyi hale gelmesine yardımcı olacaktır ve bu yıl Amerika'da üç ayrı Grand Prix düzenleneceği için yeni takımları, özellikle de bir Amerikan takımının gelişine karşı çıkmak için hiçbir neden göremiyorum."
"Bu 12 takımdan biri olmak için her türlü teklifi memnuniyetle karşılıyoruz. Haas örneğinde olduğu gibi, küçük olsalar bile iyi takımları kabul edebiliriz."
"Yakında 11. takıma sahip olmayı umuyoruz. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
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