Ben Sulayem, F1'e daha fazla müdahale etmeme kararı aldı

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Kış arası boyunca gerek F1 yönetimiyle tartışması, gerek Andretti konusunda takımlarla tartışması gibi sebeplerden ötürü motor sporları dünyasının gündeminden düşmeyen Ben Sulayem, aradan haftalar geçmesine rağmen halen gündemdeki yerini korumakta.

Öyle ki, birçok konuda sporun önemli paydaşlarıyla çatışma yaşayan Ben Sulayem'in görevden alınmasını isteyenler dahi mevcut.

Gergin geçen günlerin ardından Sportsmail'e bir mektup gönderen Ben Sulayem, bundan böyle F1'e direkt müdahale etmeyeceğini açıkladı.

Ben Sulayem'in mektubunda, "Belirttiğim hedef, profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekibin işe alınması yoluyla çalışan bir başkan olmaktı, bu hedefe büyük ölçüde ulaştık."

"Bundan böyle F1 ile ilgili tüm konularda günlük irtibat Nikolas (Tombazis, tek koltuklu yarış direktörü) ve ekibi aracılığıyla sağlayacak, ben ise yönetim kuruluyla birlikte stratejik konulara odaklanacağım." ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Autosport/Motorsport.com'a konuşan bir FIA sözcüsü ise "Bu plan, seçilmesinden önce dahi Başkan'ın manifestosunda yer almaktaydı."

"Kendisi entegre ve uyumlu bir operasyon sağlamak için bir FIA CEO'sunun atanmasının yanı sıra 'şeffaflık, demokrasi ve büyümeye odaklanan bir liderlik ekibi' altında 'gözden geçirilmiş bir yönetişim çerçevesi sunma' sözü verdi."

"Bu hedefler ve duyurulan yeni yapılanma henüz ilk günden bu yana planlanmaktaydı."

"FIA Başkanı küresel motor sporlarını kapsayan geniş bir görev alanına sahiptir ve F1'deki yeniden yapılanma tamamlandığına atılan adım oldukça doğaldır." ifadelerini kullandı.