Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

Formula 1'in gücü iki taraf arasında bölünmüş durumda: Yönetim organı FIA ve 2017'den bu yana Liberty Media'nın sahibi olduğu ticari kol FOM.

Ancak Ben Sulayem'in Aralık 2021'de başkan seçilmesinden bu yana, FIA'nın değerli varlığı üzerinde daha fazla kontrolü ele geçirme çabaları devam ediyor.

FIA birçok motor sporları disiplinini temsil ediyor olabilir ancak Formula 1 Dünya Şampiyonası bunların arasında açık ara en büyük olanı.

Bu nedenle, spor genişledikçe, FIA sporun bir kısmını elinde tutmaya çalışmakta.

Geçen yıl bu zamanlarda Ben Sulayem, ticari haklar için Suudi Arabistan destekli bir teklifin şişirilmiş olduğunu öne sürdüğünde FOM'un sahipleri Liberty Media'yı kızdırdı ve gride daha fazla takım ekleme konusundaki ısrarıyla FOM'u tekrar kızdırdı.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ben Sulayem 'açıklık ve adalet' istediğini belirtti. Ancak kendisini "evin reisi" gibi hissettiğini de sözlerine ekledi.

Motorsport Magazin'e verdiği demeçte Ben Sulayem, "Sadece açıklık ve adalet istiyorum. Hisse senedi fiyatlarına ya da bilet satışlarına karışmıyorum. Burada sadece adalete ihtiyacımız var, benim görevim bu."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, the 2023 drivers line up on the grid