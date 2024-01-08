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Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

FIA Başkanı Mohamed Ben Sulayem, 'evin reisi' olduğunda ısrar ederek Formula 1'in kontrolünün kimde olduğunu bir kez daha ortaya koymaya çalıştı.

Editör Burak Yasul
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Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Formula 1'in gücü iki taraf arasında bölünmüş durumda: Yönetim organı FIA ve 2017'den bu yana Liberty Media'nın sahibi olduğu ticari kol FOM.

Ancak Ben Sulayem'in Aralık 2021'de başkan seçilmesinden bu yana, FIA'nın değerli varlığı üzerinde daha fazla kontrolü ele geçirme çabaları devam ediyor.

FIA birçok motor sporları disiplinini temsil ediyor olabilir ancak Formula 1 Dünya Şampiyonası bunların arasında açık ara en büyük olanı.

Bu nedenle, spor genişledikçe, FIA sporun bir kısmını elinde tutmaya çalışmakta.

Geçen yıl bu zamanlarda Ben Sulayem, ticari haklar için Suudi Arabistan destekli bir teklifin şişirilmiş olduğunu öne sürdüğünde FOM'un sahipleri Liberty Media'yı kızdırdı ve gride daha fazla takım ekleme konusundaki ısrarıyla FOM'u tekrar kızdırdı.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ben Sulayem 'açıklık ve adalet' istediğini belirtti. Ancak kendisini "evin reisi" gibi hissettiğini de sözlerine ekledi.

Motorsport Magazin'e verdiği demeçte Ben Sulayem, "Sadece açıklık ve adalet istiyorum. Hisse senedi fiyatlarına ya da bilet satışlarına karışmıyorum. Burada sadece adalete ihtiyacımız var, benim görevim bu."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, the 2023 drivers line up on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, the 2023 drivers line up on the grid

"FOM ve Liberty ile aramızdaki netliği tanımlıyoruz. Bu iyi bir şey. Kimi temsil ettiğimi anlamamız gerekiyor. Ben evin reisini temsil ediyorum. Biz bir hizmet sağlayıcı değiliz! Hayır, değiliz. Bunu söyleyip duruyorum ve ben de buna inanıyorum."

"Ancak sürtüşme bazen en iyiyi ortaya çıkarmak için sağlıklıdır. Vücudunuzda olduğu gibi: sabahları ağrıyla uyanırsanız, en azından bir şeylerin yanlış olduğunu bilirsiniz."

Ben Sulayem ayrıca 'spor için en iyisini' istediğini ancak görevinin FIA'ya karşı olduğunu söyledi.

Ben Sulayem, "Spor için en iyisini istiyoruz. Size bir şey söyleyeceğim, bunu çok alçakgönüllü ve açık bir şekilde söyleyeceğim. Birgün uyanacaksınız ve FIA artık orada olmayacak. Diğerleri için durum farklı."

"Liberty'nin kira kontratını başka bir şirkete satma hakkı da var. Yarın artık onlarla değil, başka biriyle olabilir. O zaman onlarla iyi geçinmek zorundayım. Aramızdaki fark bu."

"Onlara saygı duyuyorum, kâr için buradalar. Bu yüzden satın aldılar. Yoksa neden kira kontratını satın alsınlar ki? Onlar akıllı insanlar ve ben de onları destekliyorum."

"Ama aynı zamanda FIA üyeleri tarafından FIA için en iyisini yapmak üzere seçildim. Para almıyorum, bundan şikayet etmiyorum, bunu zaten biliyordum."

"Biz kar amacı gütmeyen bir derneğiz. Elde ettiğimiz gelir hissedarlara ya da yöneticilere gitmiyor. Daha iyi komiserler ve yarış direktörleri yetiştirmek için ekipman ve eğitime yeniden yatırım yapılıyor." dedi.

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