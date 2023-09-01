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Ben Sulayem: "F1 yönetimiyle savaşmaktan asla çekinmem"

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, gerektiğinde Formula 1 yönetimiyle savaşmaktan çekinmeyeceğini belirtirken, önceliği tarafların adil bir şekilde çalışabilmesine verdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Mohammed Ben Sulayem, President FIA

Jean Todt döneminde stabil ilerleyen FIA-F1 ilişkisi, Mohammed Ben Sulayem'in göreve geldiği Aralık 2021 tarihinden bu yana kademeli olarak gerilmekte.

Başta yeni takımların spora girişi olmak üzere birçok konuda F1 yönetimiyle aynı görüşleri paylaşmayan Ben Sulayem, genel olarak müdahaleci bir yaklaşım sergilemekte.

İki tarafın geriliminin zirve yaptığı nokta ise Ben Sulayem'in sporun değeri konusundaki sözleri olmuş, bu sözler nedeniyle Concorde Anlaşması'nı ihlal ettiği söylenen FIA başkanı, bizzat F1 tarafından resmi olarak uyarılmıştı.

O dönemden beridir biraz daha geri plana çekilse de FIA'nın her yarış kazanan pilota madalya takması gibi uygulamalarla sporun içinde aktif olarak yer alacağını gösteren Ben Sulayem, sporun bütün paydaşlarını birlikte çalışabilmeye davet ediyor.

Autocar'a konuşan Ben Sulayem, "Saygıya, FIA'nın tanınmasına ve adalete ihtiyacımız var."

"Bu konuda ilerleme kaydediyoruz. Stefano ile [Domenicali, F1 CEO'su] bu konuda iyi görüşmeler yaptım, kendisi FIA'nın ihtiyaçlarına yanıt vermek konusunda istekli."

"Şeffaf olmak zorundayız. Para söz konusu olduğunda daha iyi anlaşmalar talep ediyorsak, bunun nereye gideceğini de göstermeliyiz -örneğin yarış hakemlerinin iyileştirilmesi, ROC'nin [Uzaktan Operasyon Merkezi] iyileştirilmesi ve ekipmanlarımızın iyileştirilmesi."

"Yeni Concorde Anlaşması için daha iki buçuk yılımız var, anlaşma bir kez daha üç paydaş arasında imzalanacak: FIA, FOM ve takımlar."

"Anlaşma tüm taraflar için adil olmak zorunda. Engeller yaratmak için burada değiliz, birlikte ilerlemek için buradayız, adil olmadığımız sürece ilerleyemeyiz." dedi.

Gianni Infantino, FIFA President and Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Gianni Infantino, FIFA President and Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 yönetimi ile savaşmaktan korkup korkmadığı sorusuna Ben Sulayem, "Hayır, asla."

"FIA'nın net pozisyonunun tamamen farkındayız. Kimi temsil ediyorum? Elbette ev sahiplerini, şampiyonanın sahiplerini temsil ediyorum."

"Sporun haklarını Liberty Media'ya kiraladık ve harika bir iş çıkarıyorlar, aramızdaki ilişki de gayet iyi, ancak FIA'nın net bir duruşu mevcut."

"Kurallara, güç ünitelerine [2026 için yönetmelik değişikliği] ya da [potansiyel yeni takımlar için] ilgi beyanlarına baktığınızda, ilk sözü FIA söylemelidir." dedi.

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