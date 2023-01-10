Ben Sulayem: "F1, yeni takımları reddetmek yerine teşvik etmeli"

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Andretti Global'in General Motors destekli Cadillac ismiyle F1'e girme planları üzerine gelişen politik savaşın ortasında, Sulayem şu ana kadar takımın hedeflerini açıkça destekleyen tek ses oldu.

F1'in ticari haklarını elinde bulunduran FOM ve griddeki takımların çoğunluğu, Andretti-Cadillac projesinin spora getireceği değer konusunda şüpheci. Bazı takımlar ise sadece 500 milyon dolar civarında bir tazminat 'seyreltme' ödemesinin Amerikan takımının onay almasını haklı çıkaracağını düşünüyor.

Motorsport.com'un pazartesi günü bildirdiği üzere, takımların çoğu Andretti'nin politikalarından rahatsız ve Renault motorlarını yeniden taklit etme niyetinde olduğu için GM'nin planlarını gerçek bir üretici girişi olarak görmüyorlar. Ayrıca 200 milyon dolarlık mevcut seyreltme ücretinin, ticari haklar parasının fazladan bir takımla paylaşılması durumunda gelir kaybını telafi etmek için gerekli olanın çok altında kaldığını düşünüyorlar.

Takımların gride yeni bir girişin onaylanmasında resmi bir söz hakkı olmasa da, FIA ile işbirliği içinde karar verme yetkisine sahip olan FOM'un, mevcut rakiplerden yaygın bir direnç olması halinde planları desteklemesi pek olası değil.

Ancak Ben Sulayem daha fazla yarışmacının yarışmasının pek bir dezavantajı olmadığını düşünüyor ve GM gibi bir üreticinin katılımının sadece iyi sonuçlar doğuracağına inanıyor.

Dakar Rallisi'ndeki bir medya brifinginde Ben Sulayem, "Bugün, sürdürülebilirliğin iki yönü var: Çevrenin sürdürülebilirliği ve sporun sürdürülebilirliği."

"Eğer sporu sürdürmek istiyorsanız, bunu diğer üreticilere de açmalısınız. Ve gridde 12 takım bulundurma iznimiz var."

Mohammed Ben Sulayem, President FIA Photo by: A.S.O.

"GM gibi dünyanın en büyük beş şirketinden biri olan büyük bir şirketin Formula 1'e gelmesini teşvik etmeliyiz. Geleceği bu şekilde görmek istiyorum: Sürdürülebilirliği olan bir OEM'e [Orijinal Ekipman Üreticileri] sahip olmak."

Her ne kadar rakip takımların çoğu GM'nin planlarını Alfa Romeo'nun Sauber'de yaptıklarından daha büyük bir şey olarak görmese de, Ben Sulayem bu büyüklükte bir şirketin F1'e dahil olmasının projeye güvenilirlik kazandırma konusunda işleri değiştireceğini düşünüyor.

Ben Sulayem, "Bir OEM, sporu gerçekten daha ileriye taşıyacaktır."

"Eğer bu kabul edilmeyecekse nedenini öğrenmem gerek."

"F1'deki her bir ortak ya da paydaş, özellikle Amerika'dan bir OEM'i memnuniyetle karşılamalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç yarışımız var, ama bir sürücümüz ve bir OEM'imiz yok."

"12 takımı doldurmak herkese açığım ama sadece uygun takımlara. İyi takımların yanı sıra Haas ve Sauber gibi daha küçük takımları da kabul ettik. Umarım bu durum değişir ve gridde düzgün bir takımımız olur. 10'da ya da 12'de değil de 11'de olmak tuhaf olacak, ama göreceğiz." dedi.

Ayrıca, FOM'un Andretti projesine temkinli yaklaştığı ve bu projeye katılmak isteyen diğer ciddi tarafları değerlendirdiği; ancak GM'i F1'in sağlığına katkıda bulunacak bir şekilde sürece dahil etmeye istekli olduğu anlaşılıyor.

Andretti'nin planlarının onaylanmaması halinde GM'nin F1'e başka bir takımla girebileceğine dair iddialar da var.

Ben Sulayem ayrıca şu ana kadar sadece potansiyel girişleri değerlendirmek için süreci başlattığını ve henüz Andretti'nin planlarını onaylamaya hazır bir aşamada olmadığını vurguladı.

Ben Sulayem, "Durum tespiti yapılıyor."

"Bir süreç var ve devam ediyor. FIA ya da başkan olarak, 'onayladık' demedim. O yüzden bırakalım görsünler."

"Başarılı olacaklar mı? Hedeflerine ulaşacaklar mı? Kendilerini gösterecekler mi? Sadece olup bitenlere güvenemeyiz, geleceğe bakmalıyız." dedi.