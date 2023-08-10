Ben Sulayem, F1'den gelen eleştirilere rağmen neden yeni takım sürecinde ısrarcı?

Bu yılın başlarında, motor sporlarının yönetim organı olan FIA potansiyel yeni takımları 2025 gibi erken bir tarihte F1 gridine katılma konusundaki ilgilerini ifade etmeye davet etti.

Andretti-Cadillac, Hitech, Craig Pollock'un Formula Equal'ı ve LKY SUNZ dahil olmak üzere birçok takımın hedeflerini kamuoyuna açıklamasıyla birlikte bu başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor.

Rodin Carlin ve Asya'dan bir katılım da dahil olmak üzere diğer takımlar da potansiyel F1 teklifleriyle ilişkilendirildi.

Ancak F1 gridini genişletme hamlesi grand prix padoğunda pek hoş karşılanmadı ve F1 CEO'su Stefano Domenicali mevcut 10 takımın ötesinde katılımcı sayısını artırma ihtiyacına şüpheyle yaklaştı.

Dahası, rakip takımların kendileri de gridde daha fazla araç bulundurma ihtimalinden etkilenmiş değiller.

Takımlar, gelirlerini ekstra taraflarla paylaşmak zorunda kalmanın ticari sonuçlarını ve mevcut pit garajlarının sayısıyla ilgili lojistik sorunları kamuoyu önünde sorguladılar.

Ancak Ben Sulayem yeni takım girişleriyle ilgili şüphelerden pek etkilenmedi. Sulayem, kendisinin ve FIA'nın gridde daha fazla araç bulundurmaya çalışarak doğru şeyi yaptığını düşünüyor.

Autosport'un kardeş sitesi Motorsport-Total.com'a özel olarak konuşan Ben Sulayem, "Bir kontratımız var ve kontratımız 12 takıma kadar büyüyebileceğimizi söylüyor. Yani kuralları çiğniyor değiliz. Aksine, kuralları yerine getiriyoruz."

"FIA bir düzenleyici olarak tüm talepleri değerlendirmek zorunda ve biz de değerlendirdik. İlgi beyanı yapılması, gereken doğru şeydi. Bazı takımların mutlu olmadığını biliyorum çünkü onlar üzerindeki mali etkiyi görebiliyorum."

"Bu bir takım eklemek mi yoksa mevcut bir takımı satın almak mı? Bunu büyük takımlara empoze etmek bana düşmez. Ancak yapmamız gereken şey süreç, mali ve teknik açıdan durum tespiti yapmak." dedi.

Geciken son tarih

Andretti, F1'e katılmaya ilgi duyan takımlardan biri Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Başvuruların değerlendirileceği ilk son tarih Haziran sonuydu, ancak FIA tüm başvuruların kapsamlı bir analizini yaptığından emin olmak istediği için bu takvime şimdilik uyulamadı.

Kararın F1 yaz tatilinden kısa bir süre sonra verilmesi mümkün görünüyor.

Ben Sulayem, "Süreyi uzattık çünkü bazı takımlar biraz zaman istedi ve onları dışlamak istemezsiniz."

"Esnek olmak zorundasınız. Henüz her şey bitmiş değil çünkü karar verirken çok dikkatli olmamız gerekiyor."

"Bu büyük bir süreç ve aceleye getirilmesinden hoşlanmıyorum çünkü kararın çok ama çok net olması gerekiyor." dedi.

Kararın ne zaman verilebileceği sorulduğunda ise Sulayem, "Çok uzak değil. Sanırım dört ila altı hafta içinde. Bunu doğru yapmamız gerekiyor. İnsanların yapacağı büyük yatırımlardan bahsediyoruz."

"Planın ne olduğunu görmek için önümüzdeki altı haftayı beklememiz gerekiyor. FOM'un doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yok. Onlar neyin daha iyi olduğunu biliyorlar." şeklinde cevap verdi.

Ben Sulayem beş ila altı başvuru yapıldığını ve bunlardan "üç ya da dördünün" "çok ciddi" olduğuna açıklık getirdi.

Yasal tehdit

FIA yeni takımlar konusunda bir karara varmaya yaklaşırken, söz konusu riskler inanılmaz derecede yüksek.

Kaynakların öne sürdüğü senaryolardan biri, yeni takımlardan bir ya da ikisinin teknik olarak F1'e girebilecek kapasitede olmalarına dayanarak onay almaları, ancak FOM ve mevcut takımları tatmin edecek bir ticari anlaşmaya varılamaması nedeniyle F1'e girememeleri.

Yeni bir takımın onaylanmasında kritik öneme sahip olan husus, diğer takımlara ticari hak gelirlerindeki olası kaybı telafi etmek için ödenmesi gereken sulandırmama (hisse senetlerinde artış olsa bile hisse başına karın artışı ya da hisse başına zararın azalışı) ücretinin seviyesidir.

Bu miktar Concorde Anlaşmasında şu anda 200 milyon dolar olarak belirlenmiştir, ancak bu rakamın gelecekte üç katına kadar artırılabileceği ileri sürülmekte.

İlgilenen yeni F1 takımlarından birinin bu geç aşamada reddedilmesi halinde, Ben Sulayem'in de mümkün olduğunu kabul ettiği potansiyel yasal işlemlere kapı açılabilir.

Ben Sulayem, "Ya başvuran takımlardan biri bizi mahkemeye verirse? Onlara hayır dersek bunu yapabilirler."

"Bu benimle ilgili değil. Ben sadece kuralları uyguluyorum." dedi.

Yeterli alan olmaması

Brad Pitt'in yeni filminin çekimleri için 11. bir ekip bu yıl bazı F1 yarışlarına katıldı bile Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yeni takımlarla ilgili olarak ortaya çıkan olası sorunlardan biri, F1'in mevcut pistlerinin çoğunda bu takımları barındıracak yeterli garaj bulunmaması.

Ayrıca, pistte aynı anda 20'den fazla araç olması durumunda sıralama turlarında güvenlik sorunları yaşanabileceğine dair iddialar da var.

Ancak Ben Sulayem, Brad Pitt'in rol aldığı Apple F1 filminin bazı yarışlarda kendi garajına sahip olmasının nelerin mümkün olduğunu gösterdiğini söyleyerek bu tür endişeleri reddetti.

Ben Sulayem, "Hollywood sayesinde şimdiden 11. bir takımla yarışıyoruz. Ve pistler gelişiyor. FIA her zaman pistlerle ilgileniyor ve sürekli iyileştirme yolları arıyor." dedi.

Mevcut pistlerin yeterince büyük olup olmadığı sorusuna ise Ben Sulayem "Yüzde yüz. Eğer 10, 11 ya da 12 [takım] varsa, uyumlu olmak zorundalar. Pist komisyonumuz her zaman orada olacak ve tüm süreci kontrol edip gözden geçirecek."

"Ve herkese uygun düzenlemeler yapamazsınız. Günün sonunda bana PU (2026 Güç Ünitesi değişiklikleri) hakkında soru sorarsanız, o konuda herkes mutlu muydu? Hayır. Ama eninde sonunda kabul edildi. Herkes imzaladı ve sonuç olarak yeni takımlar kaydoldu."

"Kuralları çiğneyemem. Kimseye fikir vermiyorum ama eğer bir başvuru varsa ve bunun için yeterli alanımız varsa, bunu incelemeliyiz." şeklinde cevap verdi.