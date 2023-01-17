Ben Sulayem: "F1, Avrupa'dan vazgeçmemeli"

Haberi dinle

2023 yılında Formula 1 beş farklı kıtada yarışacak ve sporun popülaritesi her köşede artmaya devam edecek. ABD'de üç yarış yapılacak ve bu sayı Kanada ve Meksika ile birlikte Kuzey Amerika bölgesinde toplam beş olacak.

Güney Amerika Brezilya ile temsil edilirken, Asya onaylanmış altı yarışa ev sahipliği yapacak ve Çin Grand Prix'sinin takvime geri dönmesi halinde bu sayının yediye çıkma ihtimali bulunuyor.

Avustralya ve Okyanusya, Avrupa dışındaki son kıta olarak öne çıkarken, bu da sporun anavatanında toplam 10 yarış veya %44'lük bir oran olacağı anlamına geliyor.

Avrupa dışı yarışlardaki artış 21. Yüzyılda ortak bir tema olmuştur. 2003 yılında yarışların %63'ü Avrupa'dayken, on yıl sonra bu oran %42'ye kadar düşmüştür.

COVID'den etkilenen 2020 ve 2021 sezonları hariç, geçtiğimiz on yılda sadece 2022'de yarışların en az yarısı Avrupa'da düzenlenirken, 2015'te yarışların sadece %37'si Avrupa'da düzenlendi.

Monako ve Spa gibi tarihi yarışların giderek daha fazla tehdit altında olması, F1'in odağını 'doğduğu yerden' giderek daha fazla uzaklaştırdığı endişesini doğursa da FIA Başkanı Ben Sulayem bu korkuları gidermeye çalıştı.

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE) Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ben Sulayem, Motorsport.com'un Almanya edisyonuna, “Dünyada daha cazip hale gelen başka bölgeler olsa bile, bir şeyi terk etmemeliyiz: Avrupa."

“Her yere gidebileceğinize inanıyorum ama Avrupa'dan vazgeçemeyiz." dedi.

Ancak sporun nerede yarışacağına karar verenin FIA değil Formula 1 Grubu olduğunu unutmamak gerekir. FIA'nın tek kararı, bir pistin 'FIA 1. derece pist' lisansına sahip olup olmadığını belirlemektir.

Ben Sulayem Avrupa'nın önemine dikkat çekti ama aynı zamanda 'motor sporlarını canlı tutacak' şeyler yapmaları gerektiğini söyledi.

Ben Sulayem, “Sınırı nerede çiziyoruz?"

“Günün sonunda organizatör bir iş kuruyor ve motor sporlarını canlı tutmak için ne yapmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor. Ancak su sadece aşağı doğru akar, bu yüzden hükümetlerin bizi desteklemesine ihtiyacımız var." dedi.