Ben Sulayem: "Erdoğan ile F1 ve WRC'nin Türkiye'ye dönüşünü görüştük"
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Formula 1 ve WRC'nin olası dönüşü konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, dün Marmaris'te Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Toplantıya eski Türkiye ralli şampiyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi Serkan Yazıcı'ya ek olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ev sahipliği yaptı.
Görüşmelerde FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ve FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönme olasılığı ele alındı.
Türkiye 2005-2021 yılları arasında (2005-11, 2020, 2021) dokuz kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmıştı.
Ülkemiz aynı zamanda 10 kez de WRC yarışına ev sahipliği yaptı (2003-2010 ve 2018, 2019 ve 2020 yılları arasında).
Görüşmelerle ilgili olarak FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum."
"Görüşmelerimiz bir dizi konu üzerinde yoğunlaşırken, Formula 1 ve WRC'nin Türkiye'ye dönüş olasılığını ele aldık."
"İstanbul Park sürücüler arasında popüler olan modern bir pist. İstanbul ise Formula 1'in dönüşünü kollarını açarak karşılayarak gelişen önemli bir metropol."
"Cumhurbaşkanı Erdoğan da Formula 1 ve WRC gibi dünya klasi etkinliklerin ülkeye getirdiği ekonomik ve kültürel etkinin öneminin farkında."
"Türkiye'deki Üye Kulübümüz TOSFED, büyük motor sporları etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda zengin bir deneyime sahip."
"Eğer her şey bir araya gelirse, her iki dünya klası etkinliğin de Türkiye'ye dönüşünü görebiliriz."
Görüşmede ayrıca ülkedeki normal sürücülerin yol güvenliği bilincinin arttırılması ve FIA'nın bu konuda sağlayabileceği programlar da ele alındı.
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