Ben Sulayem: "Çevrimiçi şiddete karşı birlik olmalıyız"

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Ben Sulayem bu konuda, "Son zamanlarda FIA kadın komiserlerinden Silvia Bellot, ölüm tehditlerine maruz kaldı. Silvia gibi bir gönüllünün ya da yarışlarımız için gönüllü olan herhangi bir pist görevlimiz ve yetkilimizin böyle bir nefrete maruz kalması tamamen içler acısı."

"Gerçekten de bazı FIA personelleri, son birkaç yıldır taciz ve nefret içerikli paylaşımların hedefi oldu."

"Gönüllülerimizin, yetkililerimizin ve çalışanlarımızın bu şiddete maruz kalması kesinlikle kabul edilemez, bunun bizim sporumuzda yeri yok. Ruh sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı üzerinde yıkıcı bir etkisi var."

"Çalışanlarıma ve gönüllülerime her zaman sahip çıkacağım, çünkü bu insanlar olmadan yarış olmazdı. Kendimize sormalıyız, bu ortamda kim üst düzey bir yetkili olmayı sürdürmek ister? Durum çok açık: Bu devam ederse, sporumuzu mahvedecek."

"Hakem ve başkan olarak tabii ki insanların verdiğiniz kararlara katılmamasını bekliyoruz, ancak bu görüş ve yorumların saygılı olmasını da bekliyoruz. Bu giderek daha nadir hale geliyor."

"Sadece işbirlikçi bir yaklaşımla, sporumuzdaki bu durumla mücadelede bir başarı elde edeceğiz."

"Bu süreci aşağıdaki eylemlerle zaten başlattık:

Sosyal medya platformları ile üzerlerine düşeni yapmak için diyaloğa girdik. Hükümetler ve diğer spor yönetim organları ile çalışmaya başlıyoruz.

FIA Üniversitesi aracılığıyla spora özel dijital nefret yorumlarıyla ilgili araştırmalar başlatıyoruz. Bu bilgi paylaşımı, eğitim ve önleme için bir platform sağlayacaktır.

Kendi kanallarımızda kötüye kullanım amaçlı içeriği tespit etmek ve ortadan kaldırmak için AI yazılımlarını kullanmak için Arwen.ai ile ortaklık kurduk."

Mohammed Ben Sulayem greets Mario Andretti Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Önümüzdeki aylarda 5 kıtada ve 146 ülkede, 244 otomobil ve spor organizasyonuna sahip tüm federasyonumuzun gücünden ve erişiminden yararlanarak ortak bir kampanya başlatacağız."

"Bu kampanya, Drive It Out girişimi aracılığıyla FIA ve Formula 1'in ortak çalışmasına dayanacak."

"Abu Dabi Grand Prix'sinde bunun hakkında daha fazla konuşacağım."

"Sporda tutkular oldukça yüksek, ancak çevrimiçi şiddete ve nefret söylemlerine müsamaha gösterilmemelidir."

"Medyadan takımlara, pilotlara ve taraftarlara kadar sporumuzdaki herkesin oynayacağı bir rol var. Bunu görmezden gelemeyiz, bu konuda herkesi tavır almaya çağırıyorum."

"Bunu durdurmamız gerekiyor." dedi.