Ben Sulayem: "Bütçe sınırı cezalarında adil olmamız gerek"

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2021 sezonunda bütçe sınırını ihlal ettiği için suçlu bulunan Red Bull, 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli süresinde %10 kesinti cezası aldı.

Bu yaptırımlar birçok takım tarafından yeterli bulunmadı, ancak Ben Sulayem, bütçe sınırı kurallarının henüz emekleme aşamasında olduğunu, bu nedenle FIA'nın konuyu doğru bir şekilde ele aldığını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Ben Sulayem, "Çok şey öğrendik ve büyük bir gözden geçirme sürecine giriyoruz. Bütçe sınırı uygulamasının ilk yılında böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı kim bilebilirdi? Bunu beklemiyorduk bile."

"Diğer takımlar suçlu bulunan taraflara karşı hafif kaldığımızı söyleyeceklerdir. Peki ne ceza vermeliydik? Bazı takımlar Red Bull'un asılmasını istiyor, kan görmek istiyorlar. Red Bull ise bu cezanın çok büyük olduğunu düşünüyor."

"Adil olmamız gerek. Suçlu bulunan takımlardan kurtulmak mı istiyoruz, yoksa kurallara uymalarını ve bir daha bütçe sınırını aşmamalarını mı istiyoruz?" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gelecek yıl bütçe sınırı soruşturmalarının daha erken tamamlanmasını isteyen Ben Sulayem, FIA'nın hem bu konuda, hem diğer alanlarda daha iyi denetim yapılabilmesi amacıyla personel sayısını arttırdığını belirtti.

Ben Sulayem, "Söyleyebileceğim tek şey, Eylül-Ekim aylarında yapılan soruşturmayı daha erkene çekmemiz gerektiği. Uygulamanın ilk yılında çok şey öğrendik, halen öğrenmeye devam ediyoruz. Bu yüzden Ekim'de değil, Mayıs'ta bir sonuca varmak daha iyi olur."

"Bütçe sınırını denetlemek çok zor, bu nedenle çalışanlarla da görüştük: mali alanda üç, aynı şekilde şasi ve güç ünitesi alanlarında da üç kişiyi bünyemize katacağız. Yani daha fazla işe alım yapılacak."

"Eğer bunu denetleyecek insan gücüne ve uygun kişilere sahip değilseniz, herhangi bir yönetmeliğe sahip olmanın ne faydası var? Finansal ve sportif cezalar arasında bir denge olduğuna inanıyorum." dedi.