Ben Sulayem: "Bir üreticinin spora girişini engelleyemem, bu doğru olmaz"
FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Cadillac'ı ve General Motors'u arkasına alan Andretti'nin spora girişini engellemek istemediğini ve bunun doğru olmayacağını düşünüyor.
Tüm hızıyla ve entrikalarıyla devam eden kış arası, özellikle iki ciddi konu başlığı nedeniyle FIA-F1 ilişkilerinin gerilmesine sahne oldu: FIA'nın Andretti konusunda bastırması ve Ben Sulayem'in F1'in değerinin 20 milyar dolar etmeyeceğine yönelik demeci.
F1'in Ben Sulayem'e açık bir mektup yazmasının ardından demeç sıcaklığını koruyacak gibi duruyor; ancak Andretti meselesi, takımın dünyanın en önemli üreticilerinden General Motors ile ortaklık kurması ve Cadillac ismini F1'e getirecek olması nedeniyle daha makul bir şekilde çözülebilir.
Monte Carlo Rallisi'nde bu konu hakkında bir kez daha görüş bildiren Ben Sulayem, herhangi bir üreticinin spora girişini engellemek istemediğini söylüyor.
Ben Sulayem, "Diğer takımlar 'hayır, pastadaki dilimimizden pay alıyorlar' diyebilir."
"Kendi açılarından haklılar, fakat tam olarak ne istiyorsunuz? Belki de takım sayısını beşe düşürmeliyiz, bu sayede kalanlar daha çok para kazanabilir. Birçok farklı yöntem mevcut."
"Herkesin başarılı olmasını istiyorum, ancak mesele daha fazla veya daha az para kazanmak olmamalı. Bütçe sınırı bu konuda etkili oldu ve biz bunu daha etkili hale getirmeye çalışıyoruz."
"Ancak bir üreticinin spora girişini engelleyemem, bunu yaptığımı hayal bile edemiyorum. Bu doğru değil." dedi.
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