Ben Sulayem, başkanlıktaki ilk senesinde bir patent davası ve mali açıkla karşılaşmış

Tartışmalı 2021 Abu Dhabi GP'sinden sadece beş gün sonra göreve gelen Ben Sulayem, görevi devraldığı andan itibaren çok büyük bir sorunu çözmek için uğraşmak durumunda kaldı.

Ben Sulayem'in uğraşmak zorunda kaldığı sorunlar bununla da sınırlı değildi: FIA'nın halo ile ilgili bir patent davası da bulunmaktaydı, kısacası yeni başkanı oldukça sancılı bir dönem bekliyordu.

Günün sonunda tüm bu sorunlar çözüldü, ancak Ben Sulayem'in herhangi bir alışma sürecinden geçmediğini söylemek fazlasıyla mümkün.

Başkanlığının ilk senesini yorumlayan Ben Sulayem, "Düşünün ki yıllar yılı uğraştıktan sonra hayalinizdeki pozisyona seçiliyorsunuz, 17 Aralık gecesi parti veriyorsunuz, 18 Aralık sabahı ofise gidiyorsunuz, hukuk departmanıyla görüşüyorsunuz ve bir anda halo patentiyle ilgili büyük bir dava ile karşı karşıya kaldığınız söyleniyor."

"Bunun hakkında pek konuşmadık, ancak pek iyi hissetmediğimi söyleyebilirim. Fakat yaşananların üstesinden gelmeyi başardık, bir ay önce dava tamamen kapandı."

"Dava nedeniyle omuzlarımdaki yük oldukça büyüktü, nitekim başkan olarak davanın bizi hukuki ve finansal olarak nasıl etkileyeceğini hesaba katmak durumundaydım. Neyse ki artık halo'nun patenti FIA'ya ait, yani her şey yolunda!" dedi.

Davanın yanı sıra son aylarda karşılaştıkları bir mali açığı kapatmanın da kendilerini zorladığını söyleyen Ben Sulayem, bu sorunu da çözdüklerini belirtiyor.

Mali açık, FIA'nın ilk CEO'su olması için eski Volvo, Nissan ve DaimlerChrysler yöneticisi Natalie Robyn'i işe almasının nedenlerinden biriydi.

Ben Sulayem,"Bilmediğimiz bir mali açık vardı, bu açık pandemi öncesinden bu yana varlığını sürdürmekteydi, bunu kapattığımız için memnunum."

"118 yıl boyunca hiç CEO'muz olmadı. Yaşanan zorluklarla başa çıkmak istiyorsak bunun yolu mikro yönetim yapmaktan geçmiyor."

"CEO'ya gittiğinizde politikalardan bahsedersiniz, yapıyı yönetmekten bahsedersiniz, FIA'nın günlük işleyişinden bahsedersiniz ve finanstan bahsedersiniz."

"Size karşı dürüst olacağım, finansal açıdan bir sorunumuz vardı; bu yıl 20 milyon doların üzerinde bir açık verdik. Buna rağmen FIA'nın herhangi bir motor sporları kulübüne yönelik hibe desteğini ya da etkinliğini hiçbir zaman durdurmadığımızı bilmekten çok mutluyum. Her şeye rağmen sürekli tasarruf ediyoruz." dedi.

Başkanlığının ilk senesinde çok şey öğrendiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Ben Sulayem, "İlk sene öğrenme, ikinci sene ise öğrendiklerin üstünde çalışma senesidir. Sadece F1 için değil, FIA için de durum aynı."

"Bildiğiniz üzere, [FIA olarak] şahsına münhasır bir spor dalıyla ilgileniyoruz. Futbolla ilgilenen meslektaşlarımla konuştuğumda işleri yönetmenin daha kolay olduğunu söylüyorlar. Futbolda iki taraf, bir futbol topu, son olarak da kesin bir gol tanımı mevcut."

"Ancak biz birçok kuralı içinde barındıran küçük bir disipliniz, bu kurallar her gün evriliyor ve birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Sadece ekonomik açıdan baktığınızda sosyal faktörlerden ne kadar etkilendiğimizi görebilirsiniz. Bu bizim için ciddi bir meydan okuma."

"Sadece birkaç kuralı ele alıp bırakabileceğimizi ve sonra da 'bu kadar, düzelttik' diyebileceğimizi sanmıyorum. Her zaman önerilere açığız, her zaman pilotlardan, takımlardan ve yaptıklarımızdan bir şeyler öğreniyoruz. Yani gelişim süreci her zaman devam ediyor."

"Kolay olmadı. Birkaç sorun yaşadık ama kimseyi suçlamıyorum. Doğru insanlarla birlikte sporu geliştirme sürecinde olduğumuzu hissediyorum." dedi.