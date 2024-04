Ben Sulayem: "Basın beni öldürmeye çalıştı"

Mohammed Ben Sulayem, göreve geldiğinden beri Jean Todt'dan farklı bir yaklaşım seyrettiği için eleştiri konusu oldu.

Son olarak yarış sonuçlarına müdahale etmek ve Las Vegas GP pistinin onaylanmasına engel olmak gibi suçlamalarla kendisi hakkında soruşturma açıldı.

Fakat kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti ve görevine devam ediyor.

GrandPrix247 ve AFP'ye konuşan FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem son süreç hakkında şöyle dedi: "FIA'daki mevcut durumdan çok memnunum, daha istikrarlı bir mali yapıyla daha sağlıklı bir platforma geçiyoruz."

"FIA'nın 120 yıllık tarihinde ilk kez bir denetim geçirdik. 20 milyon eurodan fazla olan borcumuzu 2,5 milyon euronun altına indirdik."

"Motor sporları dünyasında hiç kimse FIA'nın zayıflamasından fayda sağlamaz. Bizim gücümüz onların gücüdür."

"Benim için FIA başkanlığı bir iş değil, sorumluluktur. Ben atanmadım, elimden gelenin en iyisini yapmak üzere seçildim. En büyük zorluk lider olmak ve doğru kararlar almak. Hatalar yapıyorum ama bunları hemen düzeltiyorum ve bu da yolculuğumun bir parçası."

"Sporumuzu korumak ve geliştirmek için seçildim."

"Söylentiler olmazsa Formula 1'e olan ilgi önemli ölçüde azalır. Basın bunları yaratmak zorunda, aksi takdirde taraftarlar sıkılır. Mesela basın benden kurtulmaya, beni öldürmeye çalıştı ama kendime karşı dürüst bir insanım. Sorunlar varsa çözülmeli ama bunlar bazen yalan ve yanlış oluyor."

"Sporun adalete ihtiyacı var. Son iki yılda neler yaşadığımı biliyorsunuz. Fakat ben proaktif bir duruş sergiliyorum. Verilen desteğe bir bakın. Üyelerin desteği beni çok etkiledi. İnsanlar benim basın, sürücüler ya da F1 takımları tarafından değil, FIA üyeleri tarafından seçildiğimi anlamalı."

"Şikâyet edenlerin bunu bana şahsen söyleyecek cesaretleri ve yürekleri yok. Bunun arkasında kimin olduğunu biliyorum ama söyleyemem."

Yao Ming, Former basketball player, with Mohammed Ben Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images