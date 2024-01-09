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Ben Sulayem: "Bana saldıranların kim olduğunu gayet iyi biliyorum"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, FIA'ya karşı "saldırı başlatanları" çok iyi bildiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Gianni Infantino, FIFA President and Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Geçtiğimiz sezon FIA ile Formula 1 arasındaki ilişki açısından zor bir sezon oldu. Her şey federasyon başkanı Mohammed ben Sulayem'in Jean Todt'a kıyasla "daha kuralcı" davranmasıyla başladı.

Hamilton'ın piercing'i uzun süre tartışma konusu olurken, sürücülerin siyasi konularda konuşmalarının yasaklanması, Andretti'ye şampiyonaya katılma izni verilmesi ve son olarak Toto/Susie Wolff hakkındaki iddialar kendisine karşı eleştirel davranılmasına neden oldu.

Bunun sonucunda FIA sportif direktörü Steve Nielsen ve teknik direktör Tim Goss görevlerinden ayrıldılar.

Sulayem geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik eleştiri dalgasını kimin başlattığını bildiğini ve yaşananların kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Ben Sulayem, "Bana kimin saldırdığını biliyorum fakat onlar benim bunu bilmediğimi düşünüyorlar."

"Etrafım aptal insanlarla çevrili olsaydı FIA başkanı olabilir miydim sizce? Hayır tabii ki. Benim ekibim çok zeki."

"Formula 1 padoğu çok küçük, herkes birbiri hakkında her şeyi biliyor. Kim benim hakkımda bir şeyler sızdırmış ya da uydurmuşsa, bunu bilirim ve onlara gülümserim."

"Bunun arkasında kimin olduğunu da biliyorum ve onlara gülümsüyorum."

"Tek isteğim samimiyet. Hisse senedi fiyatları ya da bilet satışlarıyla ilgilenmiyorum. Biz sadece dürüstlük istiyoruz. Benim görevim bu." dedi.

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

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