Ben Sulayem: "Aston Martin yarış kazanabilecek bir takım olma yolunda"

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Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, İngiliz üreticinin Formula 1'e adım atmasının ardından büyük hedefler belirledi ve gözünü zirveye dikti.

Bu kapsamda takım, rüzgar tüneli, simülatör ve yeni bir fabrika gibi büyük yatırımlar yaptı. Tüm bunların işler hale gelmesinin 2024'ü hatta 2025'i bulacağı tahmin ediliyor.

Yine de bu durum takımın 2023 sezonuna yönelik hedeflerini küçültmüyor. Aksine takım, öndekilerle arayı mümkün olduğunca kapatmak istiyor.

Fernando Alonso'nun gelişi, takımın hedeflerinin net bir göstergesi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de İngiliz ekipte gördüklerinin pozitif olduğunu dile getirdi ve galibiyet alabilecek seviyeye gelebileceklerini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Sulayem, Aston Martin'in zafer hedefiyle ilgili şöyle dedi: "Bence bunu yapabilmeliler, bunun için yatırım yapıyorlar, bu yoldalar ve Fernando gibi hazır bir sürücüleri var, bu yüzden öyle olduğunu düşünüyorum."

"Yine de bilirsiniz, kazanmak çok karmaşık bir şey."

Mohammed Ben Sulayem, President FIA Fotoğraf: A.S.O.

"Ferrari için de aynı şey geçerli. Yavaş olmakla ilgili bir durum değil, zafer için yönetim ve dayanıklılık faktörleri de çok önemli."

"Aston Martin'in, Lawrence Stroll ile birlikte yeni bir sürücü, yeni bir kadro ve yeni bir tarzlar ilerlemeye çalıştığını düşünüyorum, ki bu da çok önemli."

Ben Sulayem, takımlar arasındaki farkın zamanla kapanacağını umduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Bir performans dengesi yaratmak kolay değil."

"İşe yaradığını söyleyebileceğim ve üzerinde en çok çaba harcadığımız şey bütçe sınırı."

"Red Bull ile yaşananlar (bütçe sınırının aşılması) konusunda hep çok açık oldum. Süreç boyunca çok şeffaf davrandık, kamuoyuna açık şekilde konuştuk."

"Şimdi herkes onları izlediğimizi biliyorlar, bu bizim görevlerimizden biri; Elbette takımlar arasındaki fark [şimdilik] büyük."

"Ancak çalışmaya devam etmeli ve küçük takımların büyük takımlara yaklaşmasını sağlamalıyız."