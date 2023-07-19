Ben Sulayem, Andretti'yi 'güç mücadelesi' için mi kullanacak?
Bir rapora göre FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin patron olarak algılanmasından giderek daha fazla rahatsız oluyor ve bu nedenle Andretti'yi karşılık vermek için kullanabilir.
Formula 1 ve FIA patronları arasındaki çatışmalar, F1'in satış fiyatı ve yeni takımların seriye katılma ihtimali gibi Ben Sulayem ve Formula 1'in her zaman aynı görüşte olmadıkları konularla birlikte, nadir görülen bir durum değildi.
Ben Sulayem'in FIA'nın Formula 1 işlerinin günlük yönetiminden çekilmesinin ardından bu tür çatışmalar geçtiğimiz aylarda sona ermişti; ancak bu barış sona eriyor olabilir.
FIA'nın Formula 1 gridine katılacak yeni takımlar için bir 'ilgi beyanı' süreci başlatmasının ardından, çeşitli potansiyel talipler ortaya çıktı; son başvuru tarihi geçti ve başvurular değerlendiriliyor.
En çok ses getiren teklif General Motors ile birlikte Andretti Autosport'un teklifi oldu ve Auto Motor und Sport'a göre bu teklif FIA tarafından onaylanacak.
Andretti 2025 gibi kısa bir sürede gridde yer almayı planlıyor.
Ben Sulayem geçmişte Andretti'nin teklifini desteklediğini açık bir şekilde dile getirmiş ve griddeki takımların büyük bir kısmının bu teklife karşı çıkmasına şaşırdığını ifade etmişti; bunun sebebi büyük ölçüde paraya dayanıyor çünkü takımlar F1'in ödül parasının pay miktarının azalmasını istemiyor.
Rapor, Ben Sulayem'in taraftarların çoğunluğunun desteklediği Andretti teklifini kullanarak Domenicali'ye karşı F1'in 'otorite figürü' olarak algılanmak için kendi iddiasını ortaya koyabileceğini öne sürüyor.
Ancak FIA'nın şu andaki ünü 'anlaşılmaz düzenlemeler, çok fazla ceza ve çok uzun karar alma süreçleri' ile Formula 1'e gelen tüm övgülere tezat oluşturuyor.
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