Ben Sulayem:" Andretti mahkeme değil F1 yolunda"

Geçtiğimiz hafta, motor yarışlarının yönetim organı, Andretti Formula'nın F1 gridine en erken 2025'te katılma başvurusunu onayladı ve giriş sürecini, ticari bir anlaşmaya ihtiyaç duyan son aşamaya taşıdı.

Ancak böyle bir anlaşmanın imzalanması garanti olmaktan çok uzak, zira FOM mevcut 10 takımlı alanın genişlemesine ancak başka bir katılımcının şampiyonaya ek faydalar sağlayacağının kanıtlanması halinde onay vereceğini açıkça ifade etti.

FOM'un Andretti'yi otomatik olarak kucaklama konusundaki isteksizliği, Amerikan ekibini reddetmesi halinde konunun mahkemeye taşınabileceği ve AB'deki rekabet karşıtı yetkililerin de dahil olabileceği söylentilerine yol açtı.

Ancak Ben Sulayem bu konuda yasal bir hesaplaşma olabileceği ihtimalini küçümsedi ve takıma onay verileceği konusunda "çok iyimser" olduğunu söyledi.

Ben Sulayem, Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medyaya Andretti durumuyla ilgili olarak "Mahkemeye gitmek zorunda değiliz ve hiçbirimizin mahkemeye gideceğini sanmıyorum."

"Yani, belki medyaya çok heyecan verici ve heyecan verici gelebilir ama bu iş mahkemeye gitmeyecek. Bundan eminim. Neden mahkemeye gidelim ki?" dedi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, grid üzerinde Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Her ne kadar FIA ve FOM, Andretti'nin değeri konusundaki görüşlerinin uyuşmaması nedeniyle bu konuda anlaşmazlığa düşmüş gibi görünseler de, Ben Sulayem işlerin ilerlememesi halinde büyük bir ayrılığın tetikleneceğini düşünmüyor.

Bunun yerine, durumun kamuoyunda bir çatışma noktası olarak değil, yapıcı bir şekilde ele alınacağı konusunda kararlı.

Sulayem, "[FIA ve FOM arasındaki]Evlilik? Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim: Bence Vatikan'ın Papa'sı 100 kez evlenebilir ve boşanabilir. Ama biz boşanmayacağız."

"Evet, sahipleri yarın değişebilir, Liberty Media satabilir. Ama Liberty ile FIA mahkemeye mi gidecek? Buna izin bile vermeyeceğiz. Bu tartışmaya bile açık değil."

"Bana göre biz telefonu açarız, işleri hallederiz. Bu küçük şeyler sporu daha iyi hale getirmenin bir parçası." dedi.

F1 için faydaları

Cadillac logosu Fotoğraflar: Art Fleischmann

Ben Sulayem, FOM'un Andretti'yi onayladığı gün Liberty Media'nın hisse fiyatının yükselmesinin yanı sıra ortağı General Motors'u ve Cadillac markasını geri çevirmenin zor olacağını düşünmesi gibi açık gerekçeler olduğunu düşünüyor.

Ben Sulayem neden bu kadar iyimser olduğu konusunda "Bunun pek çok yönü var."

"Her şeyden önce Liberty bir Amerikan şirketi ve Liberty'nin onay verdiğini okudum ve başka bir takıma sahip olmak istediklerini söylüyorlardı."

"Sonra, hisse fiyatına baktığımızda, biz bunu açıkladığımızda düşmek yerine yükseldi. Bu onlar için iyi bir şey."

"Üçüncüsü, Amerikalı bir OEM'e hayır demek. Bu çok zor. Aksine, iş için iyidir." dedi.

Fazladan bir takım

FOM tarafından analiz edilecek faktörlerden biri gridde fazladan bir takımın olmasının mali sonuçları olsa da, Ben Sulayem bunu Andretti'nin başvurusunu reddetmek için bir gerekçe olarak görmüyor.

Mevcut pistlerin yarısından daha azının fazladan bir takımı rahatlıkla barındırabilecek garaj ve padok tesislerine sahip olduğu anlaşılırken, Ben Sulayem F1'in pistlerle yaptığı sözleşmelerin bir kısmının pistlerin 12 takımı barındırabilecek kadar büyük olması gerektiğini söylüyor.

Brad Pitt'in yeni filmindeki kurgusal Apx GP takımı için F1'in çeşitli pistlerde garaj ve padok alanı bulmasını, fazladan bir takımı yerleştirmenin ne kadar kolay olduğunun kanıtı olarak gösteriyor.

Sulayem, "Tanrı aşkına, başka bir Hollywood takımına daha sahip olabiliriz."

"Sözleşmeler çok açık. Şu anda Hollywood için 11 takım çalıştırıyoruz. Ve onlar bittiğinde, o zaman yer açılacak."

"Sözleşmelerin çoğu çok ama çok açık. Onaylanması güvenli ve 12 kişilik yer olması gerekiyor. Bunlar yazılı."

"Bu organizatörün ve pistin sorumluluğunda; bizim sorumluluğumuzda değil. Biz karışmıyoruz ama kurallar böyle. Kurallar sadece bizim tarafımızdan uygulanmıyor, kurallar her yerde uygulanıyor. Tüm taraflarca." dedi.

Pitlane atmosferi Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bazıları Andretti'nin FOM ile ticari bir anlaşma yapmadan F1'e girebileceğini, yani teorik olarak para ödülü olmadan yarışabileceğini öne sürse de bunun mümkün olmadığı düşünülüyor.

Üst düzey kaynaklar, 2021 ve 2025 yılları arasında geçerli olan ve FOM, FIA ve takımlar tarafından imzalanan mevcut Concorde Anlaşmalarının, gride yeni girenlerin yarışmadan önce ticari bir anlaşma yapmalarını şart koşan maddeler içerdiğini belirttiler.

Andretti'nin FOM'dan onay almadan yola devam etmesi de gerçekçi değil çünkü takımın pistlere girmek için geçiş kartı alması gibi üstesinden gelinmesi imkansız temel lojistik meseleler de olacak. Bunlar FOM tarafından veriliyor.

Ben Sulayem durumun geçişler konusunda bir anlaşmazlığa varacak kadar kötüleşeceğini düşünmediğini açıkça ifade etti.

Sulayem, "Bunu yapacak kadar ucuz olduğumuzu sanmıyorum. Bir takımı reddetmenin şöyle olması gerektiğini düşünmüyorum: 'Size geçiş hakkı vermeyeceğiz' olmamalı. Ne kadar çocukça davranabiliyoruz."

"F1 sporunun zirve noktasındayız. Motor sporlarını sürdürebilmek için OEM'lerle birlikte büyük takımlara hizmet vermeliyiz. "

"Ama takımları anlıyorum. Bu konuda [Andretti'nin girişine izin verme kararı] hiçbir güçleri yok ama onları dinliyoruz çünkü onların da amacı para. Bu parayla ilgili. Yani, burada bir oyun oynamayalım: mesele para." şeklinde devam etti.

Acele yok

FOM'un Andretti'nin gelişinin etkisine ilişkin analizi gelecek yıla kadar tamamlanamayabilir ve bu da Amerikan takımının 2025'te gridde yer alması için çok geç olacak olsa da, Ben Sulayem FIA'nın nihai bir karar için acele etmeyeceğini söylüyor.

"FOM'un her zaman zamanı var. Onları zorlayacak ya da ne yapmaları gerektiğini söyleyecek bir konumda değilim. Yaptıkları her şeye saygı duyuyorum."

"Yaptıkları hiçbir şeye asla müdahale etmiyorum. Aynı zamanda kimsenin bizim yetki alanlarımıza müdahale etmesinden de hoşlanmıyorum. Yani bu Andretti ile FOM arasında."