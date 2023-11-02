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Ben Sulayem: "Andretti, F1'e girişte neden diğer takımların desteğine ihtiyaç duysun ki?"

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti'nin Formula 1'e girişte herhangi bir sorun yaşayacağına inanmıyor.

Editör Ezel Tan
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Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Michael Andretti ve General Motors'un F1'e giriş planı, FIA'nın verdiği onay sonrası bir sonraki aşamaya geçti.

Artık FOM ve F1'in ticari konularda Andretti ile anlaşması bekleniyor fakat bu süreç hiç de kolay olmayacak.

Bunun sebebi, mevcut takımların -para ödülünün başka bir tarafa paylaştırılacak olmasından ötürü- yeni bir tarafa karşı olmaları. Ayrıca F1'in kendisi de 10 takımın yeterli olduğu görüşünde.

Fakat FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, F1 takımlarının Andretti Cadillac'a neden karşı olduğunu anlamıyor.

Speedcafe'e konuşan Sulayem, "Kendimize bir soru soralım; Michael Andretti ve GM neden takımların desteğine ihtiyaç duyuyor? Bunu hiç anlamıyorum."

"Onların (takımların) 11. takımınkabulünde herhangi bir söz hakkı var mı?"

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

"Evet, onlar da bu sporun bir parçası ve herkesin düşüncelerini ifade etme hakkı var ama General Motors'a nasıl hayır diyebilirsiniz? Hangi gerekçeyle bunu yapıyorlar anlamıyorum."

"FIA sportif tarafla ilgileniyor, FOM finansal tarafla ilgileniyor ama FOM nasıl reddedebilir? Sonuçta en büyük Amerikan otomobil üreticisinin en büyük şirketlerden birisi, Liberty Media ile ortaklık kuracak. Bunu hiç mi göremiyorlar? Eğer işimiz için konuşuyorsak, bu zaten iş olanaklarının önünü açan bir şey." dedi.

Mevcut Concorde Anlaşması Formula 1'de en fazla 12 takıma izin veriyor.

Ben Sulayem, "Avukatlardan duyduğum kadarıyla, FOM finansal anlamda reddedebilir. Ancak şampiyonaya katılım lisansı FIA tarafından veriliyor, dolayısıyla Andretti takımı para ödülü almasa bile seride yer alabilir. Yine de bu işin böyle sonuçlanacağını sanmıyorum."

"Şahsen ben iyimserim. FOM, Andretti'yi reddetmeyecektir."

"Yine de hiçbir şey göz ardı edilemez. Umarım hayır demezler..." dedi.

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