Ben Sulayem: "Andretti/Cadillac haberlerine gelen olumsuz tepkiler şaşırtıcı"
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Andretti ve Cadillac'ın Formula 1'e katılma planına gelen bazı 'olumsuz tepkiler' karşısında şaşırdığını söyledi.
Ben Sulayem'in bu hafta başında FIA'dan gridde yeni bir takımın yer alması için süreci başlatmasını istediğini açıklamasının ardından Andretti, F1'e girmek amacıyla ABD'li otomobil devi General Motors ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
Plana göre Andretti, GM markası Cadillac ile ortak olarak yarışacak ve FIA'nın ilgi beyanları için resmi olarak temyizde bulunmasını beklerken; giriş izni verilmesi halinde F1'e yeni bir üretici ismi getirecek.
Pazar günü FIA Başkanı Ben Sulayem Twitter'da bir mesaj yayınlayarak Andretti ve Cadillac'ın duyurusuna gösterilen tepkiye şaşırdığını ifade etti ancak bunun kime yönelik olduğunu belirtmedi.
Ben Sulayem, "Cadillac ve Andretti haberlerine bazı olumsuz tepkiler gelmesi şaşırtıcı."
“FIA son yıllarda daha küçük ve başarılı organizasyonların katılımını kabul etti. GM gibi küresel üreticilerin, Andretti ve diğerleri gibi safkan yarışçıların F1 katılımlarını teşvik etmeliyiz."
“Büyüyen takımların ilgisi, F1'e çeşitlilik katar ve cazibesini artırır." dedi.
Andretti Autosport headquarters groundbreaking
Photo by: Andretti Autosport
Andretti'nin açıklamasının ardından F1 bir bildiri yayınlayarak gridde yeni bir takımın yer almasının sadece FIA'nın kararına bağlı olmadığını, aynı zamanda F1 ve mevcut takımların da onayını gerektirdiğini belirtti.
F1 ayrıca, olası yeni bir takım girişi hakkında 'görünür olmayan' diğer taraflarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Andretti son 12 aydır F1'e girme planını dile getiriyordu, ancak mevcut 10 takımdan yalnızca ikisinin kamuoyu desteğini alabilmişti: McLaren ve Alpine.
F1'deki bazı önemli isimler, mevcut takımların gelirlerini azaltacağı gerekçesiyle gride yeni bir takımın eklenmesinin mali etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.
Manor'un 2016 sezonunun sonunda kapanmasından bu yana gridde 10 takım bulunuyor.
O zamandan bu yana F1, Liberty Media'nın sahipliğinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir ticari patlama yaşadı ve dünya çapında muazzam bir taraftar ilgisi gördü.
Ağustos ayında F1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali, gridi 10 takımın ötesine genişletmeyi düşünürken bunun bir 'miktar sorunu' olmadığını, ancak 'F1'in değerini artıracak bir adımı nerede görebileceğimizle' ilgili olduğunu söyledi.
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