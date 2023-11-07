Ben Sulayem: "Alonso mutsuz olduğunda beni arayıp küfür ediyor"
Mohammed Ben Sulayem, Fernando Alonso ile yaptığı bazı konuşmalar hakkında bilgi verdi.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Fernando Alonso'nun F1 ile ilgili konularda sinirlendiğinde sık sık kendisini arayarak küfür ettiğini açıkladı.
İspanyol haber kaynağı AS'a iki kez şampiyon olan pilot hakkında konuşan Ben Sulayem şunları söyledi: "Fernando genç sürücüler için gerçek bir örnek. Formula 1'deydi, ayrıldı, geri döndü ve her zamanki gibi güçlü. Bu çok karmaşık bir durum, F1 ekstremdir."
"O sadece bir şampiyon değil, aynı zamanda zeki biri. Diğerlerinin öyle olmadığını söylemiyorum ama Fernando gerçekten zeki bir şampiyon, spor için iyi. Sinirlendiğinde beni: 'Patron! Başkan!' diyerek arar ve bazı küfürler eder.
"Ama sürücülerin hayal kırıklığını anlıyorum. Bu sporda gerçekten çok iyi, konuşuyor, iyi fikirleri var ve spora çok büyük değer katıyor. Hızı ve takıma getirdiği gelişim inkar edilemez."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE)
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