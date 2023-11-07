Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ben Sulayem: "Alonso mutsuz olduğunda beni arayıp küfür ediyor"

Mohammed Ben Sulayem, Fernando Alonso ile yaptığı bazı konuşmalar hakkında bilgi verdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Fernando Alonso'nun F1 ile ilgili konularda sinirlendiğinde sık sık kendisini arayarak küfür ettiğini açıkladı.

İspanyol haber kaynağı AS'a iki kez şampiyon olan pilot hakkında konuşan Ben Sulayem şunları söyledi: "Fernando genç sürücüler için gerçek bir örnek. Formula 1'deydi, ayrıldı, geri döndü ve her zamanki gibi güçlü. Bu çok karmaşık bir durum, F1 ekstremdir."

"O sadece bir şampiyon değil, aynı zamanda zeki biri. Diğerlerinin öyle olmadığını söylemiyorum ama Fernando gerçekten zeki bir şampiyon, spor için iyi. Sinirlendiğinde beni: 'Patron! Başkan!' diyerek arar ve bazı küfürler eder.

"Ama sürücülerin hayal kırıklığını anlıyorum. Bu sporda gerçekten çok iyi, konuşuyor, iyi fikirleri var ve spora çok büyük değer katıyor. Hızı ve takıma getirdiği gelişim inkar edilemez."

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE)

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE)

paylaşım
yorumlar
Önceki haber F1'in yaklaşan yakıt devrimi Sainz'in dikkatini neden çekti?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

Formula 1
Brezilya GP

Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık" Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

Newey, Brezilya Grand Prix'sini neden kaçırdı?

Newey, Brezilya Grand Prix'sini neden kaçırdı?

Formula 1
Brezilya GP

Newey, Brezilya Grand Prix'sini neden kaçırdı? Newey, Brezilya Grand Prix'sini neden kaçırdı?

"Alonso, Red Bull söylentilerinden dolayı oldukça üzgün"

"Alonso, Red Bull söylentilerinden dolayı oldukça üzgün"

Formula 1
Brezilya GP

"Alonso, Red Bull söylentilerinden dolayı oldukça üzgün" "Alonso, Red Bull söylentilerinden dolayı oldukça üzgün"

Son Haberler

Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık" Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

F1 Formula 1

FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi

Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"

Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı" Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"

Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor"

Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor"

F1 Formula 1

Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor" Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol