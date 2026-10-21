Formula 1 Amerika GP

Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2030 itibarıyla geri döndürülmesi planlanan V8 motorların teknik çerçevesinin önümüzdeki süreçte netleşeceğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 12:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı ve Stefano Domenicali

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Formula 1'de bu sezon yürürlüğe giren ve içten yanmalı motor ile batarya gücünü yarı yarıya bölen yeni güç ünitesi kuralları, ilk günden itibaren pilotların sert eleştirilerine maruz kaldı. Bir çok yıldız ismin " Mario Kart" ve "Steroid almış Formula E" olarak nitelendirdiği ve batarya gücüne dayalı geçişlerin "yapay" bulunduğunu belirttiği mevcut düzenlemeler için radikal adımlar atılıyor. 2027'de içten yanmalı motor oranının yüzde 58'e, 2028'de ise yüzde 60'a çıkarılacağı daha önce açıklanmış olsa da FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'in sesini ve ruhunu geri kazanması adına en son 2013'te kullanılan V8 motorları spora geri getirmek istiyor.

Afrika Grand Prix'sinin onaylandığı Ruanda ziyaretinde düzenlenen medya toplantısında konuyu değerlendiren Ben Sulayem, takımların ve motor üreticilerinin V8 dönüşü konusunda henüz resmi bir anlaşmaya varmadığını ancak sürecin olumlu ilerlediğini belirtti.

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Konuyla ilgili uzlaşma sürecinin devam ettiğini ve teknik belgelerin taraflara iletildiğini belirten Ben Sulayem, yeni motor konseptinin finansal ve teknik avantajlarını şu sözlerle aktardı: "Henüz resmi bir anlaşma yok ama olacak, aksi takdirde V8 yerine belki V16 motor kullanmak zorunda kalacaklar ve bunu onlar da biliyor.”

“Danışmanlık süreçleri son derece yoğun geçti. Taslak belgeler şu an takımların, takım patronlarının ve güç ünitesi üreticilerinin önünde. Hatta bir pilotun da bu konuda görüşü alındı.”

“Güç ünitesini daha basit hale getirdiğinizde maliyeti de yarı yarıya düşürüyorsunuz. Sadece Ar-Ge harcamaları azalmakla kalmıyor, karmaşıklığın ortadan kalkması üretim süreçlerinin de çok daha kısa sürmesini sağlıyor.”

“Motorlarda dayanıklılık ve güç dengesini iyi kurmamız, olabilecek en yüksek beygir gücünü elde etmek adına çok pahalı malzemelerin kullanılmasını engellememiz gerekiyor. Bu kurallarla F1'in o özlenen sesi geri gelecek. Araçlar hafifleyecek ancak bütçe sınırı nedeniyle takımların sınırsız para harcayıp aracı sürekli hafifletmesine izin verilmeyecek; her şeyin bir dengesi olmalı."

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026 kurallarının 2022'de belirlendiği ve üreticilere üç yıllık bir geliştirme süresi tanındığı hatırlatılarak 2030 için yeterli zamanın olup olmadığı sorulan başkan, yeni konseptin üreticileri zorlamayacağını savundu: "Evet, zaman önemli ancak 2026 motorları MGU-H, MGU-K ve devasa bataryalarıyla son derece karmaşık sistemlerdi.”

“Benim bahsettiğim V8 konseptiyse kesinlikle çok daha basit bir yapıda olacak. Herhangi bir motor üreticisine giderseniz, bu tür bir motoru inşa etmenin ne kadar zaman alacağını size söyleyecektir.”

“Takımlar imzaladıkları anlaşmayla sadece teknik verileri değil, gereken zaman çizelgesini de onaylayacaklar. Tek koltuklu serilerdeki ekibimizin yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum, takımlara uygulanması imkânsız veya yetişmeyecek bir takvim sunmayacağız.

“Önümüzdeki birkaç ay içinde teknik çerçevenin netleşmesini umuyorum. Tabii ki takımları ve üreticileri geri bildirim vermeleri için zorluyoruz ve onların nihai yanıtlarını bekliyoruz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber FIA, yeni bütçe sınırı kurallarını açıkladı: Fabrika düzenleri kökten değişiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





FIA, yeni bütçe sınırı kurallarını açıkladı: Fabrika düzenleri kökten değişiyor



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



46 dk



FIA, yeni bütçe sınırı kurallarını açıkladı: Fabrika düzenleri kökten değişiyor





Süleyman Cem Karakömür, RMC Orta Avrupa Serisi’nde ikinci oldu



TÜRK SPORCULAR



TÜRK SPORCULAR 51 dk



Süleyman Cem Karakömür, RMC Orta Avrupa Serisi’nde ikinci oldu





Mercedes, ABD GP’de kullanacağı özel renk düzenini tanıttı



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 s



Mercedes, ABD GP’de kullanacağı özel renk düzenini tanıttı

Son Haberler





Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 dk



Ben Sulayem açıkladı: V8 kararı birkaç ay içinde verilecek





FIA, yeni bütçe sınırı kurallarını açıkladı: Fabrika düzenleri kökten değişiyor



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



46 dk



FIA, yeni bütçe sınırı kurallarını açıkladı: Fabrika düzenleri kökten değişiyor





Süleyman Cem Karakömür, RMC Orta Avrupa Serisi’nde ikinci oldu



TÜRK SPORCULAR



TrS TÜRK SPORCULAR 51 dk



Süleyman Cem Karakömür, RMC Orta Avrupa Serisi’nde ikinci oldu





Mercedes, ABD GP’de kullanacağı özel renk düzenini tanıttı



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 s



Mercedes, ABD GP’de kullanacağı özel renk düzenini tanıttı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol