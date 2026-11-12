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Ben Sulayem açıkladı: Dakar Rallisi Suudi Arabistan'dan çekilirken F1 neden Katar ve Abu Dabi'ye gidiyor?

FIA Başkanı, 2027 Dakar Rallisi güvenlik gerekçeleriyle iptal edilirken Formula 1'in Katar ve Abu Dabi yarışlarının neden planlandığı gibi düzenlendiğini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 15:50

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FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Orta Doğu'daki gerilimler motor sporları takvimini etkilemeye devam ederken Formula 1'in sezonu Lusail ve Yas Marina pistlerinde tamamlama planı soru işaretlerine yol açmıştı.

2027 Dakar Rallisi'nin ve WRC'nin Suudi Arabistan ayaklarının ülkeden çekilmesinin ardından The National gazetesine özel bir röportaj veren FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bölgedeki tüm etkinlikler için ortak bir karar alınmadığını ve her organizasyonun kendi koşulları çerçevesinde değerlendirildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'daki organizasyonlar güvenlik gerekçesiyle ülkeden çekilirken Katar ve Abu Dabi yarışlarının neden planlandığı gibi devam edeceği sorusuna yanıt veren Ben Sulayem, mevcut değerlendirmeler doğrultusunda iki yarışın da takvimdeki yerini koruyacağını belirtti: “Her yarış; en güncel güvenlik tavsiyeleri, seyahat koşulları, operasyonel gereklilikler ve ilgili makamlardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilir."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkaını

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

"Bu faktörler ışığında şu anki duruşumuz, Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerinin planlandığı gibi devam edeceği yönünde."

"Şampiyonalarımızda yer alan herkesin emniyeti ve güvenliği her zaman FIA'nın en yüksek önceliği olacaktır ve bundan asla taviz vermeyeceğiz."

"Durumu sürekli olarak değerlendirmek amacıyla ilgili ulusal makamlar, üye kulüplerimiz, FOM, takımlar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışarak Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

"Sorumluluğumuz, varsayımlara ve tahminlere değil, gerçeklere ve personelimizin güvenliğine dayalı bilinçli kararlar almaktır."

"Ortaklarımızla yakın diyalog içinde kalmaya devam ediyor, kararlı ve sorumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyoruz.”

Dakar ve WRC neden Suudi Arabistan'dan çekildi?

Bölgedeki kriz, motor sporları takvimini yıl boyunca önemli ölçüde etkiledi. İran'la başlayan savaşın ardından 2026 sezonundaki Suudi Arabistan Grand Prix'si iptal edilmiş, Bahreyn yarışı ise Malezya'ya taşınmıştı.

Benzer şekilde, 25 Ekim'de Dakar organizatörü Amaury Sport Organisation (ASO) ve Suudi Motor Sporları Şirketi ortak bir açıklama yaparak 1-15 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan rallinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu. Kararda, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırıları ve bölgedeki son gelişmeler etkili olmuştu.

Karar “istisnai ve tek seferlik” olarak tanımlanırken Dakar Rallisi'nin 2028'de yeniden Suudi Arabistan'da düzenleneceği açıklandı. WRC de 11-14 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan Suudi Arabistan ayağını takvimden çıkardı.

"Seyahat kısıtlamalarına karşı yedek ekibimiz hazır”

Ben Sulayem, 20 Ekim'de FIA'nın Biggin Hill'deki Uzaktan Operasyon Merkezi'nin açılışında da benzer bir açıklama yapmıştı. O dönemde F1'in Katar ve Abu Dabi yarışları için bir sorun görmediğini belirten Ben Sulayem, ralli organizasyonları söz konusu olduğunda ise daha temkinli bir yaklaşım sergilemişti.

Ekim ayındaki değerlendirmesinde riskli bölgelere personel göndermeyeceklerini vurgulayan Ben Sulayem, şu ifadeleri kullanmıştı: “Personelimizi, pilotlarımızı ya da herhangi bir görevliyi riskli olduğunu düşündüğümüz bir yere asla götürmeyiz. Asla.

"Hazırlıklı olmalısınız. Her ihtimale karşı hazır bekleyen başka bir ekibinizin de olması gerekir.”

Kendi çocuklarının da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğunu hatırlatan Ben Sulayem, olası seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarış direktörünün veya hakemlerin bölgeye ulaşamaması ihtimaline karşı FIA'nın yedek görevlileri hazır beklettiğini de ekledi.

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