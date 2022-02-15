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Formula 1 Haberler

Ben Sulayem: "'Eylem planı' FIA'nın bütünlüğünü koruyacak"

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Formula 1'in yönetimi için planlanan yapısal değişikliklerin, sporun bütünlüğünü ve adaletini koruyacağına emin.

Ben Sulayem: "'Eylem planı' FIA'nın bütünlüğünü koruyacak"
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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FIA, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananlara yönelik soruşturmanın sona ermesiyle, sonuçları ve değişiklikleri içeren bir eylem planını yakında açıklayacağına söz verdi. 

Yarış direktörü Michael Masi, güvenlik aracının ardından yarışı son turda başlatırken kuralları seçerek uyguladığı için, taraftarlar yaşananlara hâlâ tepkili. Bu nedenle, organizasyona ve F1'e verilen hasarı onarmak için FIA'nın soruşturmasının sonucu önemli görülüyor.

FIA'nın planlarına dair detaylar, pazartesi günü Londra'da gerçekleştirilen F1 Komisyon toplantısında konuşulmadı çünkü Ben Sulayem, değişiklikler kesinleştirilmeden önce daha fazla geri dönüş almak istedi.

Ayrıca eğer FIA, Masi'nin rolünü değiştirmeye veya kenara çekilmesini istemeye karar verdiyse, Avustralyalı'nın da bulunduğu anlaşılan bir toplantıda bunu duyurmak için iyi bir an olmayabilirdi.

Ben Sulayem, Sky F1'e, FIA'nın eyleminin güçlü olacağını ve sezona daha iyi bir yerde başlayacaklarına emin olacaklarını söyledi.

Ben Sulayem, "Bazı konularda anlaştık ve analizimiz hâlâ devam ediyor ama yakında açıklanacak."

"Görüşmemiz iyiydi ve bilgiler duyurulacak."

"Ancak daha önce söylediğimiz gibi FIA'nın bütünlüğü her zaman korunacak. Bunu yapmak için seçildim ama aynı zamanda adil bir motor sporları olmasını sağlamak da benim görevim. Toplantı oldukça iyiydi." 

Michael Masi, Race Director

Michael Masi, Race Director

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sezon için oldukça önemli konuları ele aldık. Bu nedenle iyi bir F1 sezonu bekliyorum. Sadece ileri gideceğiz. FIA'nın ve sporun bütünlüğü için bu önemli." dedi.

FIA'nın, yarış direktörünün stresini azaltmak için, yarış kontrolde yeni bir yapılandırma olacağını açıklaması olası görülüyor.

Masi'nin çok fazla yükümlülüğü olduğu ve işini etkili yapması gereken bazı zamanlarda takımlar tarafından baskıya maruz kaldığı için bunaldığı, F1 içerisinde kabul görmüş durumda.

FIA, yarış direktörünün daha fazla desteğe sahip olması ve çevresinde daha fazla çalışan olması için,  Masi'nin görevlerini birkaç kişiye paylaştırarak yarış kontrolde değişiklikler yapabilir.

Eğer Masi yarış direktörü olarak görevine devam etmezse, WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich, potansiyel olarak paylaştırılacak göreve gelebilecek favori isimler olarak görülüyor.

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