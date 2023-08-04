Ben Sulayem, ABD ve Çin'den güç ünitesi tedarikçisi takımlar istiyor

Motor yarışlarının yönetim organı 2025'ten itibaren potansiyel yeni katılımları değerlendirmeye devam ederken, Ben Sulayem dünyanın en büyük iki ekonomisinden üreticilerin gelmesinin F1 için harika olacağını düşündüğünü söyledi.

Autosport'un kardeş sitesi Motorsport-total.com'a konuşan Ben Sulayem, ABD ve Çin'den otomobil üreticilerinin F1'in popülaritesi ve pazarlama profili için büyük bir artış sağlayacağına inanıyor.

Ben Sulayem, "Benim hayalim, Amerika'dan ve Çin'den bir güç ünitesi tedarikçisi takımı görmek."

"Herkesin bir hayali olabilir, ama bu aynı zamanda gerçekleştirilebilir bir şey. Çin'de 1.4 milyar insan yaşıyor ve yollardaki elektrikli araçların %50'sinden fazlası Çinli. Bunlar gerçekler; bu büyük bir pazar." dedi.

Ben Sulayem, 2026'dan itibaren F1'de İYM ve elektrik gücü arasında 50/50'lik bir güç dağılımına sahip olacak hibrid kuralların seçilmesinin, tam da görmek istediği OEM'leri çekmeye yardımcı olabilecek türden bir formül olduğuna inanıyor.

"Çinliler EV (elektrikli araç) ve hibrid konusunda çok ciddi."

"Ve size bir şey söyleyeyim: geçen yıl güç ünitesi yapılması gereken doğru şeydi."

"Eğer bunu yapmasaydık, Audi'nin katılacağını gerçekten düşünüyor musunuz? Bu ancak güç ünitesi onaylandıktan ve tüm takımlar imzaladıktan sonra oldu."

"Bunu sporun iyiliği için yaptık ve bu kapıyı açtı. Honda ve Ford geldi, Porsche karar veriyor... Porsche ve Formula 1 arasındaki ilişkinin sıcak olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunlar iyi bir sebep için oldu."

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Jim Farley, CEO of Ford, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Amerikan otomobil devi Ford, Red Bull ile 2026'dan itibaren takımın yeni motorları üzerinde birlikte çalışmak üzere bir ortaklık anlaşması yaparken, GM de Cadillac markasını F1'in yeni katılımcılarından biri olmayı uman Andretti takımıyla uyumlu hale getirdi.

Ben Sulayem'in büyük üreticileri çekme arzusu, mevcut takımların ve F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin gride daha fazla araç ekleme konusundaki kuşkularının zıttı olarak gerçekleşiyor.

Ancak Ben Sulayem, kuralların izin verdiği kadar çok takımı çekmenin FIA'nın görevi olduğunu düşünüyor ve F1'in sahibi Liberty Media ile başkanı Greg Maffei'nin kendi tarafında olduğuna inanıyor.

"Liberty Media'nın başka bir takım için onay verdiklerini açıklamasından mutluluk duydum."

"Bizim sorumluluğumuz gerekli tüm incelemeleri ve araştırmaları yapmak."

Ben Sulayem'in yorumları, Maffei'nin Haziran ayında Walker Webcast'e katılımı sırasında söylediklerine atıfta bulunuyor.

Maffei, "Bence doğru koşullar oluştuğunda 11. takım için çalışırız."

"Teknolojideki konumları, güç ünitesi tedarikçisi olarak konumları, pazarlamadaki konumları - tüm bunların bir kombinasyonu - nedeniyle spora çok fazla değer katabilecek, taraftarlara çok fazla değer katabilecek biri bir tür anlaşmaya varmayı hayal edebilirsiniz. Ancak 10 takım arasında tartışmalar elbette var." dedi.

Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bununla birlikte Maffei, bazı pistlerde garaj alanı eksikliğinden kaynaklanan zorlukların yanı sıra mevcut ekipler için ticari sonuçların da olduğuna dikkat çekti.

"Muhtemelen pit alanına 11. bir bölme koymak zor olacaktır."

"Belki bu para ve zamanla çözülebilir, ancak parmaklarınızı şıklatıp çözebileceğiniz bir şey değil."

"Diğer bir sorun da 10 takımın takımlara giden kârı bölüşüyor olması. Bunu 11'e bölmek onların pek de hoşuna gidecek bir şey değil."