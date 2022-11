Ben Sulayem, 2021 Abu Dabi GP ardından şeffaflığın arttığını düşünüyor

Geçen yılki olaylı final yarışı Abu Dabi GP'den birkaç gün sonra, yarış esnasında verilen kararların şampiyonluk sonucunu değiştirmesi suçlamalarının ardından Ben Sulayem, FIA'nın yönetimini devraldı.

O zamanki yarış direktörü Michael Masi'nin güvenlik aracı ardında yalnızca 'seçilmiş' pilotların turlarını geri alması emrini vermesi, yarışın yeniden başlama süresini etkiledi ve pek çok tartışmaya sebep oldu.

FIA, Abu Dabi'de olanlar hakkında başlattığı soruşturmada tam şeffaflık sözü vermesine rağmen, bu konudaki bulguların derinliğinin olmaması, Masi'nin resmî bir röportaj vermemesi ve Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalamasının istenmesi; işlerin olması gerektiği gibi ele alınmadığı kaygısı yarattı.

Cuma günü Abu Dabi GP'de Motorsport.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan Ben Sulayem, başkanlığa gelmesinin ardından bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir meseleyle yüzleşmek zorunda kalmasının kendisi için 'ideal olmadığını' söyledi.

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images