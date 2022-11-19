Ben Sulayem, 2021 Abu Dabi GP ardından şeffaflığın arttığını düşünüyor

Haberi dinle

Geçen yılki olaylı final yarışı Abu Dabi GP'den birkaç gün sonra, yarış esnasında verilen kararların şampiyonluk sonucunu değiştirmesi suçlamalarının ardından Ben Sulayem, FIA'nın yönetimini devraldı.

O zamanki yarış direktörü Michael Masi'nin güvenlik aracı ardında yalnızca 'seçilmiş' pilotların turlarını geri alması emrini vermesi, yarışın yeniden başlama süresini etkiledi ve pek çok tartışmaya sebep oldu.

FIA, Abu Dabi'de olanlar hakkında başlattığı soruşturmada tam şeffaflık sözü vermesine rağmen, bu konudaki bulguların derinliğinin olmaması, Masi'nin resmî bir röportaj vermemesi ve Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalamasının istenmesi; işlerin olması gerektiği gibi ele alınmadığı kaygısı yarattı.

Cuma günü Abu Dabi GP'de Motorsport.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan Ben Sulayem, başkanlığa gelmesinin ardından bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar ciddi bir meseleyle yüzleşmek zorunda kalmasının kendisi için 'ideal olmadığını' söyledi.

The FIA logo in front of an American flag Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Ancak bu göreve geldiğinden beri yaptıklarının, FIA yönetiminin daha açık hale gelmesini sağladığını düşünüyor. İşleri daha da iyileştirmek için daha fazla değişiklik yapılacağını da öne sürüyor.

FIA'nın Abu Dabi raporunda ve şeffaflığında daha iyi bir iş çıkarması gerekip gerekmediği sorusuna Ben Sulayem, "Ne demek istediğinizi anlıyorum, Ancak NDA ile hazırladığımız rapora bakarsanız, gayet şeffaf.”

"Yönetimde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Spor Genel Sekreteri de dahil olmak üzere birçok alanda değişiklik oldu. Şimdi ise daha da geliştiğimiz bir noktada olduğumuz için bazı değişiklikler yapıyoruz." dedi.

Ben Sulayem, Abu Dabi raporuyla ilgili endişeleri anlıyor, ancak artık işlerin çok daha fazla ilerlediğine inanıyor.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the podium with dignitaries Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA başkanı örnek olarak, bu yıl Japonya GP'de yaşanan 'kurtarma aracı' olayına değindi.

"Abu Dabi raporunun yeterli bulunmamasını anlıyorum, ama ortada bir şeffaflık girişimi var."

"Eğer ortada şeffaflık olmadığını düşünüyorsanız, Japonya GP'yi hatırlamanızı öneririm."

"Bu konuda kapsamlı bir rapor hazırladık ve bir sonraki yarıştan önce, FIA'nın web sitesinde hiçbir şey olmadığından emin olmak istedik." dedi.

Masi, yarış direktörlüğü görevinden ayrıldı ve yerine Eduardo Freitas ve Niels Wittich arasında değişen yeni bir sistem getirildi.

Bu kararının doğru olup olmadığı sorulduğunda Ben Sulayem, "Açıkçası öğrenme sürecindeyiz."

"Her şeyden önce, hâlâ Michael ile görüştüğümü belirtmek istiyorum. Michael çok tecrübeli biri, ama eğer F1'de görevinizi yerine getirmek istiyorsanız, medyadan uzak durmalısınız."

"Ancak hakemlik ve ayrıca yarış direktörleri için süreç devam ediyor. Sadece bir ya da iki kişiye güvenmememiz gerektiğini de biliyorum, çünkü ya bir şey olursa?"

"Spor, motor sporları ve F1 hızla gelişiyor ve bunu orijinal haliyle bırakamayız."

"Ancak şu anki mevcut ekibe güveniyorum; hem yarış direktörüne hem de komiserlere.” dedi.