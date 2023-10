Ben Sulayem: “11. takım konusunu açtığım için hakaretlere maruz kaldım”

2023 sezonu, Ben Sulayem’in Formula 1 takım sayısını arttırma niyetini belli ettiği tweetle başladı.

Formula 1’e yeni bir takımın eklenmesi Formula 1 yönetimi ve takımlar tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Formula 1 yönetiminin tutumu aynı kaldı, FIA ise Andretti ile müzakereleri ilerletti ve 2025 veya 2026’da 11. takım olarak gride katılma teklifini kabul etti.

Ancak ticari açıdan Liberty Media ve Formula 1 yönetiminin alacağı karar halen belirsiz.

Konu üzerine Amerika Grand Prix haftasında demeçler veren Sulayem, saldırıya uğradığını, hakaretlere maruz kaldığını söyledi ve bunlardan kimin sorumlu olduğuna dair bir yorumda bulunmadı.

Yaşadıklarını anlatan Sulayem, şunları söyledi: “Zor günler geçirdim. Bazen kendi kendime bu saldırıları hak etmek için ne yaptım diye soruyorum. Gride yeni takımları kabul edebileceğimizi söylediğim gün bana saldırdılar.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mohammed bin Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 on the grid