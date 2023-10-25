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Ben Sulayem: “11. takım konusunu açtığım için hakaretlere maruz kaldım”

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, sezonun başında Formula 1’e 11. takımın katılması iddialarını ilgiye karşıladığı için hakaretlere maruz kaldığını ve zor günler geçirdiğini açıkladı.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Mohammed Ben Sulayem, FIA President

2023 sezonu, Ben Sulayem’in Formula 1 takım sayısını arttırma niyetini belli ettiği tweetle başladı. 

Formula 1’e yeni bir takımın eklenmesi Formula 1 yönetimi ve takımlar tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Formula 1 yönetiminin tutumu aynı kaldı, FIA ise Andretti ile müzakereleri ilerletti ve 2025 veya 2026’da 11. takım olarak gride katılma teklifini kabul etti.

Ancak ticari açıdan Liberty Media ve Formula 1 yönetiminin alacağı karar halen belirsiz.

Konu üzerine Amerika Grand Prix haftasında demeçler veren Sulayem, saldırıya uğradığını, hakaretlere maruz kaldığını söyledi ve bunlardan kimin sorumlu olduğuna dair bir yorumda bulunmadı.

Yaşadıklarını anlatan Sulayem, şunları söyledi: “Zor günler geçirdim. Bazen kendi kendime bu saldırıları hak etmek için ne yaptım diye soruyorum. Gride yeni takımları kabul edebileceğimizi söylediğim gün bana saldırdılar.”

Mohammed bin Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mohammed bin Sulayem, President, FIA and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 on the grid

“Oğlum vefat ettiğinde bile sırf beni üzmek için saldırdılar ve hakaret ettiler. Tek yaptığım şey Formula 1’in diğer takımlara açık olduğunu söylemekti. Bunların hepsi çok gereksizdi ve spora zarar veren şeyler oldu.”

“Onlar istediklerini söyleyebilirler. Sonuçta ben bu sporla ilgilenmek için seçildim.”

“Cebime tek kuruş girmiyor. Bizim hissedarlarımız yok, parayı paylaşabileceğimiz bir yönetim kurulumuz yok, dolayısıyla benim vazifem onlarınkinden farklı. Bu çok net.”

Açıklamalarına devam eden Sulayem, Andretti’nin katılımına önayak olduğu içim neden eleştirdiğini anlamadığını söyledi ve şöyle devam etti: “Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum, sadece yeni takımların katılımına açık olduğumuzu belirttim diye saldırdılar.”

“Concorde Anlaşması, 12 takıma kadar çıkabileceğimizi söylüyor. Böyle bir anlaşma varken diğer takımlara nasıl ‘Hayır, sana izin yok’ diyebilirim ki? Ben motor sporları için ve sporun ruhu için buradayım.”

“Parayı kolay lokma olarak görüyorlar ve onu başkalarıyla paylaşmama derdindeler.”

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