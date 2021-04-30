Bell, Kanada Grand Prix'sinin organizatörlük haklarını satın aldı

Geçtiğimiz günlerde Formula 1 tarafından yapılan açıklamada, 2021 Kanada Grand Prix'sinin iptal edildiği ve Kanada'daki Grand Prix'nin yerine Türkiye'de bir yarış düzenleneceği belirtilmişti.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Kanada'da devam eden kısıtlamaların ve 14 günlük karantina kuralının, yarışın iptal edilmesine neden olduğu söylenmişti.

Fakat arka planda maddi anlaşmazlıklar yaşandığı da biliniyordu.

Formula 1 yönetimi, COVID-19 nedeniyle bu yılki Kanada Grand Prix'sinin seyircisiz olması halinde yaklaşık 6 milyon dolarlık bir tazminat istemişti.

Bu tutar, yerel organizatörün yarışı organize etme masraflarını karşılamak adına talep edilmişti ki bu masraflar genellikle seyircilerden ve yerel sponsorlardan gelen gelirlerle karşılanırdı.

Kanada hükümeti ve yerel yönetimler de bu durumu sıcak karşılamamışlardı.

İki senedir üst üste Kanada'da düzenlenmesi planlanan yarışlar iptal edildiğinden, Formula 1 yönetimi, Kanada Grand Prix'si organizatörleri ile anlaşmalarını iki sene daha uzatmıştı. Yani, Kanada Grand Prix'sinin 2031 yılına kadar düzenlenmesi üzerine anlaşmışlardı.

Kanada'nın önde gelen şirketlerinden Bell, bugün yaptığı açıklamada, Grand Prix'nin organizatörlük haklarını Octane Racing Grup'dan aldığını açıkladı.

Anlaşmanın finansal detayları hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Açıklamanın devamında, 2020 Grand Prix'si için alınan biletlerin, 2022 yarışında da geçerli olacağı ve müşteriler arzu ettiği takdirde bilet parasının iade edileceği belirtildi.

Bell Medya'nın spor organları TSN ve RDS, Formula 1'in yayın haklarını ellerinde bulundurmakta. Kanallar, geçtiğimiz günlerde yayın hakları sözleşmelerini 2024'e kadar uzattığını duyurmuştu.