Belçika'da pilot hakem Johnny Herbert olacak
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FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Johnny Herbert olacağını açıkladı.
Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk altı yarışta üç farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.
Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro bu görevi üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.
Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem ise Johnny Herbert oldu.
Herbert uzun bir aradan sonra ilk kez böyle bir görevde yer almış olacak.
Pirro'ya ek olarak Garry Connelly ve Walter Jobst, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.
Bu yıl bu görevi üstlenenler:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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Belçika'da pilot hakem Johnny Herbert olacak
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