Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
03 Saat
:
51 Dakika
:
07 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Belçika'da pilot hakem Johnny Herbert olacak

paylaşım
yorumlar
Belçika'da pilot hakem Johnny Herbert olacak
Ekleyen:
, Editör

FIA, bu hafta sonu yaşanan olayları inceleyecek yarış hakemin Johnny Herbert olacağını açıkladı.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk altı yarışta üç farklı isim üçüncü hakemlik görevini yaptılar.

Avusturya ve 70. Yıl Dönümü GP'de Vitantonio Liuzzi bu görevi üstlenirken, Steiermark, Britanya ve İspanya'da Emanuele Pirro bu görevi üstlendi. Macaristan'da ise Derek Warwick görev yaptı.

Bu hafta sonu, hakemlere yardımcı olacağı açıklanan yarış hakem ise Johnny Herbert oldu.

Herbert uzun bir aradan sonra ilk kez böyle bir görevde yer almış olacak.

Pirro'ya ek olarak Garry Connelly ve Walter Jobst, bu hafta sonu hakemlik yapacak diğer isimler olacaklar.

Bu yıl bu görevi üstlenenler:

Yarış Yarış hakem
Austria Avusturya GP Italy Vitantino Liuzzi
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
United Kingdom 70. Yıl Dönümü GP Italy Vitantino Liuzzi
Spain İspanya GP Italy Emanuele Pirro
Belgium Belçika GP United Kingdom Johnny Herbert
Zandvoort, 2021'de daha geç bir tarihte yarış istiyor

Önceki haber

Zandvoort, 2021'de daha geç bir tarihte yarış istiyor

Sonraki haber

"Vettel-Racing Point anlaşması Belçika'da açıklanmayacak"

"Vettel-Racing Point anlaşması Belçika'da açıklanmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor

FIA, Belçika GP için pist limitlerine açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Belçika GP için pist limitlerine açıklık getirdi

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

Verstappen: "Spa, Red Bull'a uygun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Spa, Red Bull'a uygun değil"

Ricciardo: "Yaşlı bir adam değil, güçlü bir Alonso gelecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yaşlı bir adam değil, güçlü bir Alonso gelecek"

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"

FIA, Hubert'in hayatını kaybettiği F2 kazası raporunu açıkladı
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

FIA, Hubert'in hayatını kaybettiği F2 kazası raporunu açıkladı

Son Haberler

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

2
Formula 1

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor

3
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

4
Formula 1

Verstappen, "Honda, Mercedes'e geçen yıl daha yakındı"

5
Formula 1

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Son Haberler

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor
F1

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak
F1

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"
F1

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"
F1

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"
F1

Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"

Son Videolar

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Grand Prix Greats – Hamilton’ın ilk çizgiden start alma konusundaki yeni kilometre taşı 04:34
Formula 1

Grand Prix Greats – Hamilton’ın ilk çizgiden start alma konusundaki yeni kilometre taşı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.