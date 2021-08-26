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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Belçika'da pilot hakem Derek Warwick olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'sinde pilot hakemlik görevini eski Formula 1 pilotu Derek Warwick üstlenecek.

Belçika'da pilot hakem Derek Warwick olacak

Formula 1, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'siyle beraber dönüyor ve FIA, bu hafta sonu hakem olarak görev alacak isimleri açıklarken, pilot hakem de belli oldu.

Hafta sonu boyunca üç hakem ve bir de pilot hakem görev alacak. Garry Connelly, Felix Holter ve Yves Bascquelaine hakem olarak görev alan isimler olacak.

Eski F1 pilotu Derek Warwick ise, bu yıl İspanya ve Avusturya'dan sonra üçüncü kez pilot hakemlik görevini üstlenecek.

Bu yıl Warwick'in yanı sıra Emanuele Pirro, Tom Kristensen, Vitantonio Liuzzi, Enrique Bernoldi ve Yannick Dalmas pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

FIA ayrıca yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 2. virajdan 240 metre önce olurken, DRS aktivasyon noktası 4. virajdan 230 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 18. virajdan 160 metre önce, aktivasyon noktası ise 19. virajdan 30 metre sonra olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
Belgium Belçika GP United Kingdom Derek Warwick
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