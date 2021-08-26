Belçika'da pilot hakem Derek Warwick olacak

Formula 1, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'siyle beraber dönüyor ve FIA, bu hafta sonu hakem olarak görev alacak isimleri açıklarken, pilot hakem de belli oldu.

Hafta sonu boyunca üç hakem ve bir de pilot hakem görev alacak. Garry Connelly, Felix Holter ve Yves Bascquelaine hakem olarak görev alan isimler olacak.

Eski F1 pilotu Derek Warwick ise, bu yıl İspanya ve Avusturya'dan sonra üçüncü kez pilot hakemlik görevini üstlenecek.

Bu yıl Warwick'in yanı sıra Emanuele Pirro, Tom Kristensen, Vitantonio Liuzzi, Enrique Bernoldi ve Yannick Dalmas pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

FIA ayrıca yarışta iki ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 2. virajdan 240 metre önce olurken, DRS aktivasyon noktası 4. virajdan 230 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 18. virajdan 160 metre önce, aktivasyon noktası ise 19. virajdan 30 metre sonra olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Emanuele Pirro Macaristan GP Vitantonio Liuzzi Belçika GP Derek Warwick